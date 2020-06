Nghi án Tenma hối lộ: Bộ Công an làm việc với đối tác Nhật Bản

Chiều 2/6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020, trả lời câu hỏi của báo chí về việc điều tra nghi án Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ tổng cộng hơn 5 tỷ đồng cho một số cán bộ, công chức Việt Nam, Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh thông tin, làm việc với Tenma Bắc Ninh thu thập tài liệu, làm rõ vụ việc.

"Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên hệ với các đối tác Nhật Bản để đề nghị phía Nhật Bản cũng cấp thông tin. Bộ Công an sẽ làm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là phải minh bạch, rõ ràng, chống thất thu thuế", ông Xô nói.

Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng Bộ Công an).

Tại buổi họp báo, Thứ trường Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai cũng cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đaọ thành tra Bộ thanh tra toàn bộ với Cục thuế và cơ quan Hải quan của Bắc Ninh.

"Nội dung thanh tra toàn diện và thanh tra các nội dụng liên quan đến đoàn kiểm tra thuế và đoàn kiểm tra hải quan với các doanh nghiệp. Bộ công an cũng chỉ đạo đình chỉ công tác với 11 cán bộ trong đó có 5 cán bộ của Cục thuế và 6 cán bộ của hải quan liên quan đến vụ việc.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo thanh tra bộ khẩn trương thanh tra và sớm có kết luận, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh", bà Mai nói.

Trước đó, liên quan đến việc một số báo của Nhật Bản như Asashi, Kyodo, Nikkei... đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) cho một số cán bộ, công chức Việt Nam, Thủ tướng giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin nêu trên, nếu đúng phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế.

Chiều 26/5, Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra thuế và lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện công tác kiểm điểm và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ đạo Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra sau thông quan. Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty Tenma Việt Nam cũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để thực hiện công tác kiểm điểm và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.