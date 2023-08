Tin mưa lớn từ chiều tối 8/8 và cảnh báo nhanh lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc; mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh.

Mưa dông kèm mưa lớn cục bộ khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến 11-12/8.

Theo đó, ngày hôm nay (8/8), ở khu vực phía Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 00h đến 14h ngày 8/8 có nơi trên 90mm như: Chung Chải (Điện Biên) 133,4mm, Tà Tổng (Lai Châu) 129,6mm, Mường Nhé (Điện Biên) 103,2mm, Gia Phú (Lào Cai) 94,6mm, Hoàng Khai (Tuyên Quang) 93,6mm,…

Dự báo, trong chiều tối và đêm 8/8, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/8.4. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Dưới đây là tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn, Phú Thọ.

Trong 6 giờ qua (từ 9h-15h/8/8) tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn, Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Lâm Thượng 65mm (Yên Bái), Đức Hạnh 57,5mm (Cao Bằng), Liêm Phú 53,6mm (Lào Cai), Mường Phang 50mm (Điện Biên),...

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực các tỉnh trên, đặc biệt các huyện:

- Lào Cai : Văn Bàn

- Yên Bái: Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Căng Chải

- Điện Biên: Nậm Pồ, Mường Nhé

- Lạng Sơn: Cao Lộc

- Phú Thọ: Yên Lập, Tam Nông, Lâm Thao, Hạ Hòa

- Bắc Kạn: Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Đồn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

