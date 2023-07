Tin mưa lớn ở Bắc Bộ từ đêm 17/7 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ từ đêm 17/7 và dự báo thời tiết 10 ngày tới của cả nước.

Do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều khu vực ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to từ đêm 17/7. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Theo đó, ngày hôm nay (17/7), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 17/7 có nơi trên 50mm như: Biển Hồ (Gia Lai) 70.8mm, Lộc Ngãi (Lâm Đồng) 51.4mm, Bù Nho (Bình Phước) 70.8mm, Tiên Hải (Kiên Giang) 66.8mm,…

Từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ đêm 17-19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 19/7 đến ngày 21/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày (từ đêm 17 đến ngày 27/7)

Từ đêm 18 đến ngày 19/7, Bắc Bộ - khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to; khu vực Tây Bắc và vùng đồng bằng có mưa to; Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Từ đêm 19 đến đêm 21/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; ngày 22/7 có mưa rào và dông rải rác.

Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 19-23/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Huyền Thanh