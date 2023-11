Tin mưa dông từ 6/11 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ 6/11 đến ngày 15/11.

Bản tin cho biết, hiện nay (5/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Từ chiều và đêm 6/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày và đêm 6/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Chiều và đêm 6/11, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo, từ gần sáng 7/11 đến ngày 8/11 khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dưới đây là dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày.

Dự báo thời tiết Thủ đô đêm 5 - ngày 6/11, trời nhiều mây, đêm không mưa; ngày có lúc có mưa rào, dông, gió nhẹ; từ ngày mai 6/11 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Ngày 7/11, Hà Nội có mây, mưa rào, nền nhiệt dao động 22-27 độ C.

Từ ngày 8-10/11, nền nhiệt Thủ đô có xu hướng tăng trở lại, ban ngày có mây nhưng không mưa. Nền nhiệt thấp nhất dao động 23-24 độ C, nền nhiệt cao nhất các ngày dao động 30-32 độ C.

Từ 11/11, Hà Nội nhiệt độ giảm dần đến 15/11, nhiều ngày có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất các ngày giảm từ 30-31 độ C trước đó xuống 25-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong ngày cũng giảm tương ứng, đến ngày 14 - 15/11 chỉ còn dưới 20 độ C.

