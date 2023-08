Tin mưa dông diện rộng từ tối 28/8 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước.

Theo đó, ngày hôm nay 28/8, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đang xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 0h đến 14h ngày 28/8 có nơi trên 40mm như: Quảng Chiểu (Thanh Hoá) 45,8mm, Dur KMăl (Đăk Lăk) 54,8mm, TP. Kon Tum (Kon Tum) 43,4mm, Hương Mỹ (Bến Tre) 52,2mm, Long Bình (Hậu Giang) 51mm,…

Chiều tối và đêm 28/8, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi cục bộ mưa to đến rất to. (Ảnh: Ngô Nhung).

Dự báo, chiều tối và đêm 28/8, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối và đêm 29-30/8, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều và tối 28-29/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho cả nước

Từ đêm 28/8 đến ngày 29/8

Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 28 và ngày 29/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 29/8 có mưa vài nơi.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm 28 và ngày 29/8 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận, đêm 28/8 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 29/8 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam trời nắng, có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 29/8 có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/8 đến ngày 6/9

Bắc và Trung Bộ, từ đêm 29-31/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 30/8 mưa giảm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 1 – 6/9 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.