Tin bão số 3 ngày 2/9, mưa lớn nhiều nơi và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin bão số 3 ngày 2/9 mới nhất, tin mưa lớn ở một số vùng và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho cả nước.

Theo đó, hồi 13h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10 km/h.

Từ chiều 2-4/9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng ngày 3/9, vùng biển phía Đông của khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, ngày và đêm 3/9, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động rất mạnh; vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Độ cao sóng trên các vùng biển này dao động trong khoảng 2,0-4,0m, riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Bến Tre đến Cà Mau, từ Cà Mau - Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Trên đất liền, đêm qua và sáng nay (2/9), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/9 đến 8h ngày 2/9 có nơi trên 50mm như: Xã Hiếu (Kon Tum) 97,8mm, Đạ Mri (Lâm Đồng) 53,8mm, An Phúc (Bạc Liêu) 55.4mm, Thới Bình (Cà Mau) 73,8mm,…

Dự báo, từ chiều 2-4/9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 40-90mm, có nơi trên 130mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Dưới đây là bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước:

Nhận định thời tiết từ đêm 3/9 đến ngày 11/9

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; từ khoảng ngày 6/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ khoảng ngày 6/9 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.