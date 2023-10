Tìm thông số áp suất lốp ô tô theo khuyến cáo ở đâu?

(VTC News) -

Do đó, người dùng cần biết rõ vị trí tem dán thông số áp suất lốp chuẩn của chiếc xe mình đang sử dụng.

Thông số áp suất lốp ô tô ở đâu?

Nhiều tài xế thiếu kinh nghiệm khi sử dụng xe ô tô thường để áp suất lốp xe quá căng, trên tiêu chuẩn của nhà sản xuất khuyến cáo. Một số trường hợp lại để áp suất lốp quá mềm, gây ảnh hưởng tới khả năng vận hành của xe. Do đó, áp suất lốp xe cần phải được giữ ở mức tiêu chuẩn, theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Để tìm được thông số này, người dùng xe thực hiện hai cách đơn giản. Đầu tiên nằm ở sách hướng dẫn sử dụng theo xe, các thông số áp suất lốp ứng với từng kích thước lốp tiêu chuẩn thường nằm ở mục lốp xe, dễ dàng tìm thấy.

Vị trí tem dán áp suất lốp tiêu chuẩn thường nằm trên cột B phía người lái. (Ảnh minh họa: Cường Vũ).

Nếu không sử dụng sách hướng dẫn, người dùng cũng có thể tự tìm thấy các thông số chuẩn theo xe ngay trên chiếc xe của mình. Mọi chiếc xe đều có dán tem chứa thông số lốp bên trong cột B phía cửa lái. Nếu không tìm thấy ở đây, tem này nhiều khả năng nằm ở phía bên trong nắp bình xăng.

5 bước kiểm tra áp suất lốp

Chỉ kiểm tra khi lốp nguội: Lốp xe được coi là nguội khi xe đã đỗ từ 3 giờ trở lên hoặc nếu xe chưa chạy tới 1 dặm (1,6km) ở tốc độ vừa phải.

Kiểm tra Psi theo khuyến cáo của nhà sản xuất: Hãy xem trên thanh đứng khung cửa ghế lái hoặc trong sổ hướng dẫn sử dụng xe để biết Psi lốp nguội cả lốp trước và sau của xe là bao nhiêu.

Ghi lại Psi từng lốp: Nếu lốp trước và sau có mức áp suất lốp khác nhau, hãy ghi lại chính xác Psi của từng lốp để tránh bị nhầm lẫn khi kiểm tra.

Kiểm tra áp suất bằng đồng hồ đo: Tháo nắp van ra khỏi lốp xe rồi đặt đồng hồ đo áp suất lốp xe lên thân van và ấn mạnh để tiếng rít biến mất, lúc này đồng hồ đo áp suất sẽ làm công việc hiển thị thông tin cho người dùng.

Bơm lốp theo mức Psi được khuyến cáo: Sử dụng máy bơm để bơm lốp sẽ có áp suất thấp hơn tiêu chuẩn.

Những sai lầm thường mắc khi bơm lốp ô tô

Bơm lốp quá căng: Đối với lốp bơm căng hơn so với thông số chuẩn, lốp sẽ phồng lên, nhô ra ở giữa và giảm diện tích tiếp xúc với mặt đường, do đó gây hao mòn nhanh ở phần giữa lốp, trong khi hai bên lốp vẫn còn khá mới.

Không nên lái xe khi lốp quá căng. Việc lốp quá căng có thể dẫn đến giảm ma sát, lốp mau mòn và giảm khả năng hấp thụ độ dằn xóc.

Thông qua phần giấy hướng dẫn dán trên phần khung cửa ở ghế lái, người điều khiển có thể biết được thông số áp suất lốp tiêu chuẩn. (Ảnh minh họa).

Bơm lốp thiếu hơi: Đồng nghĩa với việc hông lốp bị lún xuống và bị mòn không đều do phần rìa lốp tiếp xúc nhiều với mặt đường hơn. Ngoài ra, lốp quá mềm làm tăng diện tích tiếp xúc và độ ma sát với mặt đường cũng khiến động cơ phải sinh công nhiều hơn, gây tiêu tốn nhiên liệu hơn cho xe và làm thao tác đánh lái trở nên nặng nề hơn bình thường.

Về lâu về dài, dù bơm lốp quá căng hay để lốp quá non cũng gây những tác động tiêu cực đến tuổi thọ trung bình của lốp xe. Có thể hiểu lốp thiếu hơi quá 20% so với tiêu chuẩn có thể giảm đến 30% tuổi thọ. Ngược lại, nếu căng hơn 30% so với tiêu chuẩn cũng khiến tuối thọ lốp giảm đi khoảng 45%.