Tiêu chí lựa chọn thang máy gia đình bền bỉ vượt thời gian

(VTC News) -

Thang máy tuân thủ tiêu chuẩn an toàn

Đây là yếu tố hàng đầu để lựa chọn thang máy phù hợp vì nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn của người dùng. Thang máy tuân thủ những quy định an toàn khi sản xuất mang lại cho người dùng trải nghiệm di chuyển thoải mái, an tâm. Đặc điểm an toàn của các loại thang máy gia đình được đánh giá qua những yếu tố được công nhận như các chứng nhận đạt tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật, được thử nghiệm thực tế về khả năng chịu lực...

Xây dựng và phát triển hệ thống an toàn trong thang máy là giải pháp giúp gia chủ an tâm hơn khi sử dụng ngay cả khi trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, công nghệ truyền động cũng là một tiêu chí đóng vai trò quan trọng nâng cao độ an toàn, ví dụ như công nghệ trục vít được chứng minh có độ an toàn đạt gần như tuyệt đối với sự ăn khớp chắc chắn giữa bánh vít với trục vít.

Hệ thống tính năng an toàn là yếu tố nên được cân nhắc đầu tiên khi chọn lựa thang máy.

Lắp đặt và thi công thuận tiện, dễ dàng

Lựa chọn thang máy có quy trình lắp đặt rõ ràng, thi công thuận tiện giúp quý khách tiết kiệm thời gian chờ đợi và không phát sinh thêm chi phí cho những hoạt động khác.

Để việc thi công diễn ra dễ dàng, quý khách nên lựa chọn đơn vị cung cấp tư vấn kích thước thang máy phù hợp cho kiến trúc nhà cụ thể, yêu cầu kỹ thuật hay các vấn đề cần thiết cho việc lắp đặt. Ngoài ra, thang máy không phải xây phòng máy và đào hố pit là lựa chọn hoàn hảo giúp lắp đặt nhanh chóng và ít tác động đến công trình có sẵn.

Sở hữu nhiều tính năng nổi bật

Hơn cả một phương tiện di chuyển thông thường, nhiều gia chủ ngày nay mong muốn sở hữu cho mình một thiết bị cao cấp, độc đáo làm điểm nhấn cho chính căn nhà. Thang máy sở hữu nhiều tiện ích thông minh, nổi bật như trang bị tổ hợp âm nhạc, quạt gió hay hệ thống ánh sáng kỳ ảo,... mang đến trải nghiệm khác biệt giúp nâng tầm phong cách sống đẳng cấp.

Thang máy gia đình được trang bị tính năng nổi bật giúp gia chủ khẳng định chất riêng và tạo điểm nhấn cho chính căn nhà của mình.

Chi phí và chính sách dịch vụ

Giá thành thang máy cũng là điều quan tâm số 1 đối với khách hàng khi chọn mua, quý khách cần lưu ý tham khảo toàn bộ bảng giá dịch vụ từ khâu tư vấn, vận chuyển hàng cho đến khi lắp đặt thành công nhằm chủ động nguồn ngân sách của mình.

Ngoài ra, để thang máy vận hành ổn định trong thời gian dài, việc quan tâm đến những chính sách dịch vụ, bảo hành, bảo dưỡng trong tương lai là vô cùng quan trọng. Những chi phí đó bao gồm chi phí bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên cũng như chi phí sửa chữa, thay thế khi gặp các vấn đề rủi ro phát sinh trong thời gian sử dụng. Vì vậy, việc cân nhắc và tính đến khả năng tiết kiệm chi phí dài hạn là một điều bắt buộc cho những nhà đầu tư thông minh.

Chính sách ưu đãi, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng khác nhau cho từng thương hiệu và từng dòng sản phẩm.

Sự uy tín của thương hiệu cung cấp

Thương hiệu uy tín, lâu đời có nhà máy sản xuất, nhiều thử nghiệm thực tế nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển những tính năng mới theo xu thế của thời đại. Từ đó cung cấp cho quý khách những sản phẩm chất lượng cao và đa dạng lựa chọn từ dòng thang đến kích thước, mẫu mã, thiết kế.

Bên cạnh đó, thương hiệu uy tín thường xuyên cập nhật và công khai các thông tin về thang máy kèm theo các kinh nghiệm lựa chọn, sử dụng,... Thông qua thương hiệu, quý khách có thể biết được chất lượng, độ bền, số lượng sản phẩm được sử dụng và đánh giá thực tế của người dùng về chất lượng, độ phục vụ khách hàng.

Thương hiệu thang máy gia đình toàn cầu Cibes cung cấp trải nghiệm di chuyển đẳng cấp cho người dùng.

Thang máy Cibes là thương hiệu thuộc tập đoàn Cibes Lift Group có trụ sở chính đặt tại Thuỵ Điển. Với kinh nghiệm hơn 75 năm trong ngành công nghiệp thang máy, thương hiệu đã phát triển hơn 20 dòng thang máy sang trọng, đẳng cấp kèm theo đó là vô vàn mẫu hoạ tiết tự chọn từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Các tính năng công nghệ hiện đại bậc nhất được trang bị nhằm nâng cấp độ an toàn và tạo trải nghiệm di chuyển thoải mái, trọn vẹn cho quý khách hàng bên người yêu thương.

Bảo Anh