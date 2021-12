Tiết lộ bài hát Giáng sinh được loài chó yêu thích nhất

(VTC News) -

Từ bản nhạc tình Last Christmas của Wham đến giai điệu vui nhộn Jingle Bells, có vẻ như con người không phải là loài duy nhất biết thưởng thức các bản nhạc mùa lễ hội.

Tổ chức từ thiện Guide Dogs của Anh khảo sát 1.000 người nuôi chó và nhận thấy, bài hát Last Christmas kinh điển của nhóm nhạc Wham được những chú chó yêu thích nhất, với tỷ lệ phiếu bầu lên tới 10%. Xếp ngay sau đó là bản nhạc truyền thống Jingle Bells (9%) và All I Want for Christmas is You của diva Mariah Carey (6%). Ngoài ra, danh sách bài hát Giáng sinh yêu thích của chó cưng còn có Driving Home for Christmas của Chris Rea, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas của Michael Bublé, A Wonderful Christmas Time của Paul McCartney.

Hóa ra các bạn cún cũng thích nghe những bài hát Giáng sinh.

Những người tham gia cuộc khảo sát cho biết thú cưng của họ thích những bản nhạc vui tươi, lạc quan hơn là bản nhạc có giai điệu êm ái, chậm rãi hoặc được chơi bằng nhạc cụ.

Ngoài ra, 90% số chó cưng trong khảo sát thể hiện niềm yêu thích với âm nhạc, và âm nhạc có ảnh hưởng nhất định đến hành vi của chúng. Âm nhạc có thể khiến 23% số chó trong khảo sát cảm thấy tràn đầy năng lượng và 11% dễ đi vào giấc ngủ hơn. Bên cạnh đó, ¼ số người nuôi chó được khảo sát cho rằng âm nhạc rất hữu ích trong việc giúp những chú chó của họ bình tĩnh và thoải mái.

Tiến sĩ Helen Whiteside, Giám đốc khoa học tại tổ chức Guide Dogs UK cho biết: “Chúng ta mong muốn dành thời gian lễ hội bên bạn bè và những người thân yêu, nên Giáng sinh này sẽ có thay đổi đối với toàn bộ những chú chó ra đời trong thời gian giãn cách xã hội. Các gia đình có thể sẽ bận rộn hơn bình thường và nhiều thói quen của các chú chó sẽ thay đổi. Âm nhạc thường được sử dụng để xoa dịu chúng trong thời điểm thay đổi và căng thẳng, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi âm nhạc sẽ đóng vai trò then chốt đối với những chú chó trong dịp Giáng sinh này”.

Nữ tiến sĩ cũng nói thêm, cuộc thăm dò cho thấy âm nhạc có thể mang lại những khoảnh khắc vui vẻ mà thú cưng và chủ của nó có thể cùng nhau chia sẻ.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, số chó được nhận nuôi tại Anh tăng lên đáng kể. Số liệu từ tháng 3 cho thấy hơn 3,2 triệu vật nuôi đã được các hộ gia đình ở Anh mua trong thời gian giãn cách.

Tuy nhiên, kể từ khi các lệnh hạn chế do dịch bệnh được dỡ bỏ, nhiều người phải trở lại làm việc trực tiếp tại văn phòng nên đã bỏ rơi vật nuôi vì không còn nhiều thời gian dành cho chúng.

Các tổ chức từ thiện cho biết, nhiều vật nuôi trong số đó được mua trực tuyến, vì vậy nguồn gốc thực sự cũng như các vấn đề sức khỏe của chúng không được tiết lộ. Chúng thường có tỷ lệ mắc các vấn đề về hành vi và sức khỏe cao hơn nên sẽ gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập với gia đình mới. Nhiều người bỏ rơi con vật họ mua trong thời gian giãn cách xã hội bằng cách nói dối rằng đó là những con chó đi lạc.