Tiền vệ Việt kiều chia tay đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tiền vệ Nguyễn An Khánh bị loại khỏi U23 Việt Nam và được đưa sang tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam khi huấn luyện viên Philippe Troussier chốt danh sách dự vòng loại U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, theo nguồn tin của VTC News, cầu thủ Việt Kiều này trở về Cộng hoà Czech từ ngày 6/9.

Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi An Khánh từng có màn thể hiện tốt ở đợt tập trung trong tháng 6. Chính HLV Troussier là người trực tiếp giới thiệu học trò với VFF và tạo điều kiện cho An Khánh ra sân.

Nguyễn An Khánh trở về Cộng hoà Séc.

Chưa thể có được vị trí thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2024, ASIAD 19 hay loạt giao hữu FIFA Days nhưng cơ hội của An Khánh vẫn rộng mở. Anh mới chỉ 18 tuổi và còn có thể tiến bộ nhiều trong tương lai. Gần gây, cầu thủ này được U18 Cộng hoà Czech triệu tập.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh ngày 15/3/2005 tại Trinec, Cộng hòa Séc, trong gia đình có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Bố Nguyễn An Khánh là anh Nguyễn Đức Hỷ, người Đô Lương, Nghệ An. Còn mẹ là Phan Thị Thanh Tân, quê Hà Nội. Gia đình anh Hỷ, chị Tân di cư sang châu Âu từ những năm 1990 của thế kỷ trước.

An Khánh là con thứ 3 trong 4 người con của gia đình anh Đức Hỷ. Anh Hỷ đánh giá lực học của An Khánh là tốt nhất trong các con. Tuy nhiên An Khánh dành niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Bản thân anh Hỷ cũng là người yêu bóng đá cuồng nhiệt. Anh khẳng định, rất hiếm khi bỏ lỡ trận đấu nào của đội bóng địa phương FK Trinec.

Mùa giải 2021/22, An Khánh đóng góp lớn vào vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của U17 Sigma Olomouc. Khánh ghi 10 bàn và lập nhiều đường kiến tạo. An Khánh có tên trong danh sách 20 chân sút xuất sắc nhất giải đấu. Trong năm này, ban huấn luyện đội U19 đã gọi An Khánh lên tập luyện và thi đấu cùng các anh lớn. An Khánh ghi 3 bàn sau 3 trận ra sân. Sang mùa 2022/23, An Khánh ra sân 28 trận cho đội U19 và ghi được 8 bàn. Hiện U19 Sigma Olomouc đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.