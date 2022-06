Thuyền trưởng bàng hoàng kể khoảnh khắc tàu cá bị đâm khiến 3 ngư dân tử vong

(VTC News) -

Trưa 6/6, bầu không khí đau thương bao trùm khu vực cảng Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - nơi 8 ngư dân thương vong sau vụ chìm tàu được lực lượng biên phòng đưa vào bờ.

Thuyền trưởng Trần Văn Công bàng hoàng kể lại vụ chìm tàu.

Vẻ mặt bàng hoàng của 5 ngư dân sống sót cùng tiếng khóc xé lòng của thân nhân ngư dân tử nạn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngồi thất thần cạnh 3 thi thể thuyền viên của mình, ông Trần Văn Công (47 tuổi, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đau đớn nhắc lại chuyến vươn khơi kinh hoàng mà ông cùng 7 bạn thuyền vừa trải qua.

Cách đây 2 ngày, tàu QNg 91426 TS hành nghề pha xúc do ông Công làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, Quảng Ngãi. Tầm 3h30 ngày 6/6, sau một ngày trời miệt mài đánh bắt, ông Công cho thuyền thả trôi tự do ở khu vực cách bờ biển xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) khoảng 7 hải lý về hướng Đông.

"Lúc này, 7 thuyền viên trên tàu đang say giấc, còn tôi ngồi trong cabin để theo dõi hướng di chuyển của tàu. Bất ngờ, một tàu chở hàng đâm thẳng vào tàu cá của tôi khiến tàu bị chìm trong tích tắc" - thuyền trưởng Công nói và thuật lại bối cảnh tàu lâm nạn rằng những người trên tàu hàng sau khi đâm chìm tàu cá đã đang tâm rời khỏi hiện trường. Ông Công cùng 4 thuyền viên khác bơi ra ngoài, ôm được các can nhựa nên may mắn thoát chết. Còn 3 bạn thuyền xấu số gồm: Võ Đình Nam (SN 1963), Nguyễn Văn Thành (SN 1968) và Trần Gương (SN 1961) thiệt mạng thương tâm.

Lực lượng biên phòng cứu hộ các ngư dân hành nghề trên tàu cá gặp nạn. (Ảnh: B.P)

"Tôi nhớ như in, ngay khi tôi thoát ra ngoài con tàu chìm, tôi quơ tay thấy thi thể của 2 thuyền viên và chỉ biết cố giữ để họ không bị trôi đi. Thực sự, vụ tai nạn đến quá bất ngờ khiến chúng tôi trở tay không kịp. Trong 3 người tử vong có một người là anh rể, một người là con bác ruột và người còn lại là bạn thân của tôi", ông Công xót xa.

Theo ngư dân Đinh Thành Trinh (58 tuổi), thời điểm tàu cá bị đâm, ông chỉ kịp nghe tiếng va chạm rất lớn và tàu chìm nghỉm trong tích tắc.

"Tôi và 4 người khác bám vào can nhựa và nổi trên mặt biển đến khoảng 6h thì được các ngư dân tàu bạn phát hiện. Một lúc sau, lực lượng biên phòng có mặt và đưa hết thảy vào bờ", ông Trinh nhớ lại.