Thương Tín gặp vấn đề sức khỏe trong đêm nhạc quyên góp ủng hộ đồng nghiệp

(VTC News) -

Đêm nhạc “Tình nghệ sĩ” vừa diễn ra tại TP.HCM. Đây là đêm nhạc do nhạc sĩ Tô Hiếu đứng ra tổ chức theo mong ước có một đêm nhạc cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín. Với đêm nhạc này, Thương Tín muốn gây quỹ hỗ trợ những người đồng nghiệp của mình là nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang.

Ngoài Thương Tín là nhân vật chính, đêm nhạc Tình nghệ sĩ còn có sự góp mặt của các ca sĩ như: Đình Cường, Trọng Nghĩa, Thanh Tùng, Phi Bằng, Hoài Ly, Phương Tử Long, Lý Diệu Phương, Long Đỉnh, Dương Minh Khang, Thái Bình, Giang Đông, Phương Ngọc Châu.

Thương Tín chỉ hát được một ca khúc trong đêm nhạc.

Dự kiến trong đêm nhạc, diễn viên Thương Tín sẽ hát 3 bài Hoa trinh nữ (sáng tác Trần Thiện Thanh), Tình cây và đất (Tô Thanh Tùng) và Giã từ (Tô Thanh Tùng). Tuy nhiên trong đêm nhạc, Thương Tín chỉ hát được ca khúc Hoa trinh nữ rồi phải dừng lại do sức khỏe không cho phép.

Trước đó, Thương Tín dành nhiều thời gian tập luyện và giữ sức khỏe để có thể hát phục vụ khán giả. Nhưng sự cố ngoài ý muốn khiến Thương Tín lỗi hẹn với khán giả.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và Thương Tín.

Chia sẻ với PV VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu - trưởng BTC đêm nhạc cho biết lý do Thương Tín bị mệt là vì tự chạy xe máy tới buổi diễn.

"Hôm qua Thương Tín mệt do tự đi xe máy buổi trưa từ quận Bình Chánh đến quận 1 để diễn. Do tôi phải đi sớm để lên làm công tác chuẩn bị nên Thương Tín không chịu đi chung và nói muốn tự đi. Đây cũng là lý do Thương Tín bị mệt trong người nên không thể hát được 2 bài sau", nam nhạc sĩ tiết lộ.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho biết thêm toàn bộ doanh thu từ bán vé sẽ được trao cho nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang. Kết thúc đêm nhạc, BTC đã thu được hơn 20 triệu đồng và chia đều cho 3 nghệ sĩ.

"Nghệ sĩ Hồng Sáp và Mạc Can đã được nhận tiền trực tiếp tại sân khấu, còn Vũ Quang do không thể đến được nên chúng tôi sẽ đến thăm trao trong vài ngày tới", nhạc sĩ Tô Hiếu nói thêm.

Thương Tín trao số tiền quyên góp được cho 2 nghệ sĩ Mạc Can và Hồng Sáp.

Sau thời gian bệnh tật, sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín đã khá hơn. Ông vừa làm đạo diễn cho một MV ca nhạc và một bộ phim sitcom. Tuy nhiên, Thương Tín không được trả cát-sê cho dự án lần này. Nguyên nhân là vì ông xem đây là một dự án của mình, chỉ muốn được thỏa sức đam mê với nghệ thuật. Mọi chi phí và tiền đầu tư cho dự án đều được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ để thực hiện.

Thời gian qua, Thương Tín cũng ấp ủ sẽ có một đêm nhạc riêng. Ông muốn tổ chức đêm nhạc này để tri ân những khán giả đã theo dõi, thương yêu mình.

Nói về đêm nhạc ý nghĩa này, Thương Tín chia sẻ: "Qua đợt dịch vừa rồi có nhiều người khổ, mình cũng là người khổ. Tuy nhiên, mình thấy những người nghệ sĩ khác còn khổ hơn mình. Nên bản thân mình giúp được gì cho những người nghệ sĩ đó thì làm".

Tùng Thanh