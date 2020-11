Thưởng thức trọn vẹn Der Klassiker trên sóng truyền hình tại Việt Nam

Der Klassiker - hay còn gọi là Siêu Kinh Điển nước Đức – là tên gọi mà người hâm mộ đặt cho trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich, hai đội bóng lớn nhất nước Đức ở thời điểm hiện tại, cả về danh tiếng, danh hiệu và lượng cổ động viên.

và Bayern Munich nắm giữ tổng cộng 34 danh hiệu Bundesliga trong lịch sử, và thay nhau thống trị giải đấu trong 10 năm gần đây. Hơn nữa, trận đấu sắp tới sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch mùa 2020/2021, bởi Bayern Munich và Dortmund đang dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 15 điểm.

Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media), với tư cách là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông của Bundesliga trong 5 mùa giải, hân hạnh mang đến cho khán giả cả nước những hình ảnh trực tiếp từ sân Signal Iduna Park vào rạng sáng ngày 8 tháng 11 tới. Trận Der Klassiker lượt đi của Bundesliga 20/21 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao – giải trí On Sports (VTC3) và ứng dụng On Sports.

Kênh On Sports (VTC3) thuộc sở hữu của Next Media là kênh truyền hình quảng bá, phát sóng miễn phí trên đa dạng các hạ tầng như truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, IPTV hay OTT. Trong khi đó, ứng dụng On Sports đã có mặt trên cả hai nền tảng AppStore và Google Play, vậy nên người xem có thể dễ dàng tải ứng dụng về điện thoại, máy tính bảng để theo dõi các trận đấu của Bundesliga.

Bên cạnh đó, trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6. Điều đó đồng nghĩa, khán giả cả nước có thể dễ dàng xem trận Der Klassiker mà không mất khoản phí nào. Người hâm mộ chỉ cần ngồi trước màn ảnh nhỏ rồi lựa chọn kênh phát sóng ưa thích, hoặc xem ngay trên chiếc ‘dế yêu’ thông qua ứng dụng On Sports hoàn toàn miễn phí.

Cả Borussia Dortmund và Bayern Munich đều đang sở hữu chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp ở Bundesliga 20/21. Nếu đội bóng vùng Ruhr đang sở hữu hàng thủ vững chắc nhất sau 6 vòng với chỉ hai bàn thua, thì đội bóng xứ Bavaria lại có hàng công mạnh nhất giải với 24 bàn thắng.

Đội chủ nhà đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ trung, chất lượng như Erling Haaland, Jadon Sancho, Gio Reyna… và sẵn sàng thách thức CLB mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Sân Signal Iduna Park đã sẵn sàng cho đại chiến Borussia Dortmund – Bayern Munich vào lúc 00h30 ngày 8/11.