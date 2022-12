Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây tàng trữ 5kg ma tuý và súng đạn ở Huế

(VTC News) -

Sáng 18/12, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao thưởng và chúc mừng chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh này sau khi phá thành công chuyên án đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn.

Thượng tá Trần Đăng Phúc - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ một số thông tin về chuyên án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen cho một tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án. Ông Phương chỉ đạo, thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, làm tốt công tác tham mưu, huy động lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế khẳng định những thành tích chiến công của lực lượng công an tỉnh luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của các Ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Đó là động lực cho công an tỉnh phát huy những thành tích đạt được.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng gần 5 kg, bắt giữ 3 người liên quan. Người bị bắt gồm Nguyễn Văn Vui (SN 1999, trú số 6 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long, TP Huế), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, ở tại 2/2/212 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế; tên gọi khác là Cu Mi) và Nguyễn Thị Dung (SN 1995, ở 57 Hồ Thừa, phường Hương Hồ, TP Huế).

Tuấn, Dung và Vui tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Lúc 15h ngày 16/12, tại kiệt 212 Bùi Thị Xuân, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt quả tang Vui đang tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng hơn 430g.

Lực lượng công an tiếp tục khám xét nơi ở của Tuấn, Dung và nhà cậu ruột của Tuấn (ở tổ 11 phường Thủy Xuân, TP Huế) thì phát hiện và thu giữ thêm 30.460 viên ma túy dạng hồng phiến, 1,32 kg ketamine, 63 viên thuốc lắc; 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn và 2 cây dao. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần 5 kg.

Nhóm người khai toàn bộ số ma túy trên là do Tuấn mua từ thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) đưa về Huế để bán. Vui, Dung là người giúp sức, trong đó Dung cất giữ ma túy và còn Vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời.