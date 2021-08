Thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 được dùng cho F0 tại cộng đồng ở TPHCM

Nguồn tin của Tiền Phong sáng nay 26/8 xác nhận, Hội đồng Đạo đức nghiên cứu y sinh học quốc gia của Bộ Y tế, đã chấp thuận báo cáo đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2 của nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Molnupiravir kết hợp trong điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 mức độ nhẹ và vừa tại bệnh viện, kết hợp chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát tại cộng đồng được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.

Thuốc viên nang Molnupiravir được thử nghiệm giai đoạn 3 tại cộng đồng cho 116 nghìn F0 miễn phí ở TPHCM do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam sản xuất. (Ảnh: L.T)

Theo Hội đồng đạo đức, kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu về tính an toàn và hiệu quả trong thử nghiệm giai đoạn 3 và nghiên cứu diện rộng tại cộng đồng. Vì thế, cơ quan này đã đồng ý cho tiếp tục triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 3 ngẫu nhiên, nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của loại thuốc này tại Bệnh viện Thống Nhất. Đồng thời mở rộng thêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của viên nang Molnupiravir kết hợp chăm sóc tiêu chuẩn so sánh với chăm sóc tiêu chuẩn đơn thuần với bệnh nhân COVID -19 tại Đại học Y Dược TPHCM, do GS TS Trần Diệp Tuấn và PGS TS Đỗ Văn Dũng nghiên cứu.

Bộ Y tế giao cho Sở Y tế TP.HCM nhận thử nghiệm chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho bệnh nhân COVID -19 nhẹ tại địa phương này. Chương trình thử nghiệm này bắt đầu từ ngày mai 27/8 cho F0 tại cộng đồng.

Molnupiravir, một loại thuốc kháng virus, được Bộ Y tế đưa vào chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng (home-based care). Đây là sản phẩm được hãng dược phẩm Merck của Mỹ và Công ty Ridgeback của Đức nghiên cứu phát triển, nhằm điều trị COVID-19 cho bệnh nhân từ nhẹ đến trung bình. Hiện viên nang Molnupiravir 400mg do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam sản xuất.

Âm tính sau 5 ngày điều trị

Molnupiravir được hoàn tất 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đạt hiệu quả 100% với tất cả các bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ. Kết quả cho thấy, sau 5 ngày điều trị, tải lượng virus của các bệnh nhân tham gia thử nghiệm xuống thấp đến ngưỡng không lây lan.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm đã sản xuất và tài trợ cho Chính phủ hơn 2,3 triệu viên Molnupiravir sử dụng điều trị miễn phí cho 116 nghìn bệnh nhân COVID-19 trong những ngày tới ở TP.HCM.

Theo Bộ Y tế, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus molnupiravir trong điều trị COVID-19 đã công bố tại một số quốc gia cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Vì thế, Bộ Y tế tiến hành cho thử nghiệm trước khi đi vào thí điểm điều trị tại cộng đồng.

Quyết định thử nghiệm lâm sàng pha 1,2,3 trên bệnh nhân COVID-19 mức độn nhẹ và vừa tại cơ sở y tế, được Bộ Y tế giao cho Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM tiến hành từ ngày 16/8 đến 24/8. Căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc molnupiravir tại cơ sở y tế đạt hiệu quả cao, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai chương trình Home-based care vào ngày mai 27/8.

PGS.TS, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nghiên cứu viên chính, cho biết, bệnh nhân sau khi xét nghiệm PCR dương tính, có triệu chứng hô hấp gồm hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi; đến bắt đầu có triệu chứng viêm phổi, khó thở thì được dùng thuốc. Nếu thuốc giúp cơ thể khống chế được tải lượng virus sẽ làm giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, giảm các biến chứng, từ đó giảm tải cho các tầng điều trị các bệnh nhân nặng.