Thúc đẩy chuyển đổi số ở Đông Nam Á

Hoạt động kinh doanh của các DNVVN tại Đông Nam Á có tính kết nối đến đâu?

Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của khu vực, việc chuyển đổi số không dễ để thực hiện. Các dự án chuyển đổi không chỉ là những nâng cấp một lần, mà đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có cái nhìn tổng thể về tổ chức để kết nối các quy trình kinh doanh, hợp lý hoá vận hành và đơn giản hoá nhiệm vụ của nhân viên. Tuy phía trước còn nhiều thử thách nhưng cũng không thể ngăn cản các DNVVN triển khai những bước cần thiết để trở thành một doanh nghiệp có tính kết nối xuyên suốt toàn bộ quy trình và được sẵn sàng để bứt phá hiệu quả trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Theo một cuộc khảo sát của Epson về DNVVN ở các nước phát triển nhất Đông Nam Á (tính theo chỉ số GDP), đa số doanh nghiệp cho biết họ đang bắt đầu theo dõi thông tin theo thời gian thực. Hơn 60% doanh nghiệp cho biết họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên thông tin có sẵn theo thời gian thực. Tỷ lệ đó giảm xuống 43% khi đề cập về việc theo dõi những gì đang xảy ra giữa các bộ phận và giảm xuống 36% đối với khả năng phản hồi nhanh chóng giữa các bộ phận và giữa các quy trình kinh doanh.

Khả năng theo dõi thông tin trong một tổ chức bắt đầu từ phần cứng. Các giải pháp in ấn mới nhất cho phép kết nối với các hệ thống quản lý và ứng dụng mà các chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm.

Ví dụ, máy in khổ lớn Epson T-series cho phép chủ doanh nghiệp in không dây từ bất kỳ thiết bị nào, ở bất kỳ đâu trong văn phòng. Máy in vải kỹ thuật số để bàn mới nhất của Epson cũng mang đến khả năng kết nối không dây để in ấn trực tiếp trên vải, mang lại mức độ tiện lợi mới cho các doanh nghiệp nhỏ trong ngành.

Máy chiếu tương tác hỗ trợ các văn phòng thông minh, cho phép nhân viên chia sẻ ý tưởng và ghi chú trên thiết bị trong các buổi đào tạo và cùng sáng tạo nội dung từ các khu vực địa lý khác nhau. Với ứng dụng iProjection của Epson, nhân viên có thể chiếu không dây trực tiếp nội dung từ thiết bị lên màn hình máy chiếu. Máy in hoá đơn (POS) của chúng tôi cũng giúp các nhà bán lẻ thích ứng với thị hiếu thay đổi của khách hàng để mang lại trải nghiệm vượt trội.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần các công nghệ nhanh, đáng tin cậy và mang đến kết quả cuối cùng với chất lượng cao hơn để có thể cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay. Các sản phẩm này cũng phải tích hợp hoàn hảo với các công nghệ hiện có mà không ảnh hưởng đến vận hành và dễ dàng cho nhân viên sử dụng.

Khuyến khích chuyển đổi kỹ thuật số

Đào tạo là một giải pháp quan trọng để định hướng cho DNVVN trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số. Các chính phủ khắp Đông Nam Á đã chủ động khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng công nghệ kỹ thuật số thông qua nhiều hình thức đào tạo, đưa ra các biện pháp khuyến khích và tạo ra các vườn ươm công nghệ để phát triển năng lực của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các DNVVN thường có xu hướng tập trung vào lợi ích trước mắt hơn là đầu tư vào sáng kiến kỹ thuật số dài hạn tùy theo chiến lược cạnh tranh. Các doanh nghiệp này thường quan tâm đến chi phí trực tiếp của việc nâng cấp công nghệ, trong khi việc xem xét tổng chi phí sở hữu cũng không kém phần quan trọng. Ví dụ, máy in phun giúp các công ty in ấn nhiều hơn mà không cần thay mực và giảm đáng kể chi phí vận hành so với máy in laser.

Việc đào tạo và định hướng có ý nghĩa không hề nhỏ trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ thông tin về nhu cầu thực tế cũng như các câu chuyện thành công, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ hình dung dễ dàng hơn về việc áp dụng công nghệ mới để cải thiện quy trình kinh doanh.

Epson tin rằng việc trao cho các doanh nghiệp địa phương công cụ phù hợp là từng bước giúp họ trở thành một doanh nghiệp bền vững. Áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường sẽ đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh lẫn năng suất của các DNVVN. Các sự kiện như Epson’s B2B Ignite Event cũng cho phép chúng tôi chứng minh những đổi mới thiết thực có thể giúp giảm tác động của DNVVN lên môi trường.