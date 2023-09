Thừa Thiên - Huế bắn pháo hiệu tại 5 điểm để cảnh báo thiên tai

(VTC News) -

Chiều 25/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị tuyến biển sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới. Từ đó các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm; đảm bảo an toàn.

Tổng số phương tiện của địa phương là 2.062 phương tiện/11.350 lao động. Số phương tiện đang neo đậu tại bến là 2.037 phương tiện/11.144 lao động.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết ở Thừa Thiên - Huế diễn biến khó lường.

Số phương tiện của địa phương đang hoạt động xa bờ trên biển 25 phương tiện/206 lao động, các phương tiện trên đang đánh bắt ở khu vực biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, cách bờ khoảng 40 - 65 hải lý. Có 29 phương tiện tàu hàng/159 thuyền viên đang neo đậu khu vực cảng đảm bảo an toàn.

Chiều tối cùng ngày, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bắn pháo hiệu tại 5 điểm, gồm: Đồn Biên phòng Phong Hải; Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận An; Hải đội 2; Đồn Biên phòng Vinh Hiền; Đồn Biên phòn cửa khẩu cảng Chân Mây để cảnh báo, báo hiệu cho chủ tàu thuyền và người dân đề phòng thiên tai.

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Thừa Thiên - Huế mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Tại một số tuyến đường như Nguyễn Lộ Trạch, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt (TP. Huế), nước ngập từ 0,2-0,5m. Tại đường Hoàng Lanh (gần Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh), nước ngập nửa bánh xe, khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn.

Nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên - Huế ngập sâu do mưa lớn. (Ảnh: HD)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, TP Huế) xảy ra giông, lốc làm 35 ngôi nhà bị tốc mái, 3 người dân bị thương đang điều trị tại trạm y tế phường Thuận An.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế điều động 22 cán bộ chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An; Hải đội 2 cùng nhiều phương tiện tham gia phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn mưa, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.