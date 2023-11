Thủ tướng: Người đứng đầu phải thật sự trăn trở, quyết liệt trong PCCC

(VTC News) -

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới, diễn ra sáng 5/11.

Dự báo thời gian tới, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới.

"Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác PCCC", Thủ tướng nêu yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo người đứng đầu Chính phủ, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của Nhà nước chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn của các cấp chính quyền, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các lực lượng nòng cốt, các chủ thể liên quan; nâng cao năng lực thực thi của các lực lượng và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt lưu ý việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng, về PCCC, điện lực, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, Thủ tướng yêu cầu thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm.

Một nhiệm vụ nữa được Thủ tướng nêu là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về PCCC. Theo đó, phải trực tiếp đối thoại, nắm bắt tình hình để có giải pháp tháo gỡ; không được gây phiền hà, khó khăn. Không hợp pháp hóa cho sai phạm, nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

"Tiếp tục tổng rà soát các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, trong đó phải phân loại, đánh giá cụ thể từng nhóm tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC, điện lực để có giải pháp phù hợp", Thủ tướng nêu.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ ngành, địa phương, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ - yêu cầu chung về thiết kế trước ngày 31/12.

Cạnh đó là Nghị định thay thế Nghị định 117/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư. Thủ tướng lưu ý nghị định này hoàn thiện trong quý 2/2024.

Bộ Xây dựng tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm và xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng.

Để tăng cường quản lý rủi ro, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực, trong đó bổ sung quy định về sử dụng điện an toàn sau công tơ để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư công đảm bảo cho công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn theo quy định; quan tâm cân đối để thực hiện Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030.

Liên quan đến hoạt động karaoke, vũ trường, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Nghị định 54/2019 của Chính phủ, trong đó sửa đổi quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, hoàn thành trong năm 2023.

Hội nghị kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hơn 700 điểm cầu tại UBND các quận, huyện trong cả nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ và các nghị định liên quan; phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi quy định về PCCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm thống nhất trong thực hiện.

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy chế thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên tinh thần nghiêm minh, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, bảo đảm thực chất, không hình thức.

Về phía các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ, trong tháng 12 phải hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC, đánh giá, phân loại, đưa ra giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Ngay sau hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội.