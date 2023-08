Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt gỡ khó cho bất động sản: Hành động kịp thời, thị trường sẽ khởi sắc

(VTC News) -

Từ đầu năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tiếp chỉ đạo các biện pháp tổng thể nhằm gỡ khó cho thị trường bất động sản.

Ngày 3/8, Thủ tướng đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản. Trước đó, ngày 17/2, Thủ tướng cũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Nhiều dự án đã được "giải cứu"

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, những động thái này thể hiện nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng trong việc vào cuộc tháo gỡ những khó khăn cho lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế là bất động sản. Các giải pháp đề xuất qua mỗi hội nghị đều rất kịp thời và quyết liệt, gỡ được một phần những “nút thắt” của thị trường lâu nay.

Thị trường bất động sản thời gian gần đây đón nhận nhiều biện pháp tích cực từ chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu GP.Invest Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, các doanh nghiệp bất động sản đều thấy rõ tác động to lớn của các biện pháp đồng bộ từ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng như giãn nợ trái phiếu, tháo gỡ thể chế, nguồn vốn, định giá, quy hoạch, lãi suất ngân hàng…

"Dưới dác động của các biện pháp đó, nhiều chủ đầu tư đã có tín hiệu phục hồi, quan trọng nhất là đã cởi bỏ được tâm lý e ngại, mất niềm tin của thị trường", ông Hiệp nói.

Ông Hiệp dẫn giải thêm: Đối với GP.Invest, những chỉ đạo cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng và Tổ công tác của Thủ tướng đã ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển biến tích cực của dự án Palm Manor ở Việt Trì, Phú Thọ. Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2013 với quy mô 58 ha nhưng những vướng mắc về giải phóng mặt bằng kéo dài trong nhiều năm khiến dự án mới triển khai được một phần nhỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tiếp chỉ đạo những biện pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, từ tháng 5/2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, các bộ, ngành cùng với Nghị quyết 33, đến ngày 4/6, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã thông báo các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng quy định của pháp luật, giao đất từng phần để chủ đầu tư chủ động hơn trong tổ chức thi công.

Đặc biệt, tỉnh đã có yêu cầu cụ thể với Sở Tư pháp để thống nhất biện pháp giải quyết việc đền bù cho các hộ sử dụng đất nhưng chủ đứng tên sử dụng đất đã mất. Những quyết định dứt khoát của các cơ quan địa phương đã tạo đà cho dự án Palm Manor Việt Trì chuyển động tích cực và dự kiến đầu năm 2024 sẽ có sản phẩm cung cấp cho thị trường.

"Không riêng dự án ở Phú Thọ mà các dự án của GP.Invest ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương…cũng đều có sự chuyển động tích cực do cách làm dứt khoát, rõ ràng của các cấp chính quyền", ông Hiệp nói.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland) Bùi Thành Nhơn cũng chia sẻ, kể từ sau hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường Bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững ngày 17/02/2023, Thủ tướng đã ban hành Nghị quyết 33 và nhiều thông tư, nghị định, công điện hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc khó khăn.

“Đây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện sự điều hành sáng suốt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, một Chính phủ năng động vì dân”, ông Nhơn đánh giá.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp bị bào mòn do dịch bệnh, do lạm phát, do bất ổn toàn cầu, Nghị quyết 33 của Chính phủ ban hành như một nguồn oxy quý báu đúng thời điểm, giúp cộng đồng doanh nghiệp không rơi vào bất ổn, kịp thời ngăn chặn nhiều hệ lụy xấu ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính, đến đà phát triển của quốc gia, đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và an sinh xã hội.

Theo vị lãnh đạo Novaland, sau chỉ đạo của Thủ tướng, cho đến nay, các dự án của Novaland cơ bản đã có hướng giải quyết cụ thể và đang trong tiến trình tháo gỡ. Các dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu hầu hết đã được lãnh đạo tỉnh phê duyệt giải quyết. Các dự án tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình thuận đã được tổ công tác và các bộ ban ngành tận tình hướng dẫn và địa phương đang tập trung tháo gỡ.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng cho biết, trong vòng 6 tháng, Chính phủ đã ban hành 44 nghị định, 106 nghị quyết, 18 quyết định quy phạm pháp luật, 22 chỉ thị, 43 công điện.

“Chính phủ và Thủ tướng rất nỗ lực trong việc tháo gỡ vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ”, ông Châu nhận định.

Nhờ những chỉ đạo kịp thời này, TP.HCM đã lập tổ công tác do Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng nhằm tháo gỡ khó khăn. Trong 180 dự án vướng mắc, đến nay, Thành phố đã giải quyết, xử lý được 67 dự án, chiếm 37,2%.

GS.TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đánh giá, qua 1 năm, Thủ tướng và Chính phủ đã trực tiếp chủ trì 2 hội nghị toàn quốc về bất động sản, cho thấy Chính phủ đánh giá rất đúng vai trò quan trọng của bất động sản đối với nền kinh tế.

Ngay sau hội nghị trước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33, ban hành nhiều chỉ thị và thành lập đoàn công tác của Chính phủ do trực tiếp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi thị sát tại các địa phương.

“Tôi rất ấn tượng về sự chỉ đạo quyết liệt, có thời hạn, giải quyết công việc cụ thể của Chính phủ, đặc biệt có những chính sách tháo gỡ như gói tín dụng 120 nghìn tỷ, Đề án 1 triệu nhà ở xã hội…và giải pháp rất kịp thời cho thị trường trái phiếu đang gặp khó khăn”, ông Cường nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, trong đó, "chung tay, chung sức, đồng lòng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững" tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Chính phủ.

Trong nhiều biện pháp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát và thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản; chỉ đạo các ngân hàng thương mại có giải pháp phù hợp, hiệu quả để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, vừa tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa kiểm soát được rủi ro, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhất là xem xét rất cụ thể để cho vay với các dự án bất động sản đang dở dang, sắp hoàn thành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để tăng nguồn cung cho thị trường.

Bộ Tài chính rà soát, đánh giá kỹ lưỡng và triển khai các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục vụ phát triển thị trường bất động sản; nghiên cứu sớm hình thành Quỹ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động thành lập các tổ công tác, tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng doanh nghiệp, người dân trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn.

Đối với các doanh nghiệp, cần tiếp tục chủ động tổ chức rà soát, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, danh mục đầu tư, cơ cấu sản phẩm đầu tư của doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính, quy mô, khả năng quản trị của doanh nghiệp và phù hợp với nhu cầu thực của xã hội, cơ cấu lại giá, các chương trình khuyến mại, khuyến khích nhà đầu tư, người dân mua nhà, kinh doanh bất động sản.

