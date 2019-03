Thứ trưởng Công an kiểm tra an ninh tại ngôi chùa lớn nhất thế giới tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Sáng 11/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 dẫn đầu đã có buổi khảo sát, kiểm tra trực tiếp thực địa khu vực Chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và dự Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác đảm bảo ANTT Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 với chủ đề “Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu và cùng chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững” sẽ được tổ chức tại khu vực Chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), từ ngày 12-14/5/2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực Chùa Tam Chúc. (Ảnh: Bộ Công an)

Đây là lần thứ 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak. Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và gần 10.000 đại biểu trong nước tham gia; trong đó, có nhiều lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia cùng tham dự.

Theo Đề án của Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Công an được đề nghị đảm bảo ANTT cho Đại lễ Vesak 2019; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của đại biểu quốc tế; tham gia phương án cấp và quản lý thẻ ra vào khu vực tổ chức Đại lễ của các đại biểu; dẫn đoàn, phân luồng giao thông từ các khách sạn tới Chùa Tam Chúc…

Sau khi cùng Đoàn công tác đi khảo sát, kiểm tra thực địa địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak tại khu vực Chùa Tam Chúc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác đảm bảo ANTT Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ góp phần thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với Liên Hợp Quốc; thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của chính quyền và người dân Việt Nam. Do đó, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại lễ Vesak là rất quan trọng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019; bảo vệ an toàn các địa điểm, hoạt động, nơi ăn, nghỉ của các đại biểu trong và ngoài nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương liên quan cũng cần quán triệt và nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 để chủ động có kế hoạch huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ tham gia công tác bảo vệ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Xuân Trường