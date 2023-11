Thu Phương tung chiêu tạo ca khúc 'viral' trong tập mới 'Chị đẹp đạp gió'

(VTC News) -

Hành trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" vẫn đang diễn ra trong không khí sôi động, khẩn trương của từng nhóm nhỏ. Nhóm Răng Khôn do nữ ca sĩ Thu Phương dẫn dắt đang nhận được sự quan tâm của công chúng bởi họ sẽ trình diễn một ca khúc pop ballad ấn tượng do RIN9 sáng tác.

Được Uyên Linh và Phạm Lịch đặt niềm tin tuyệt đối, Thu Phương tự tin hướng dẫn đàn em bằng kinh nghiệm và sự tận tâm của mình. Giọng ca hải ngoại hi vọng không chỉ tạo ra một bản “remake” hoàn toàn mới cho nhóm, mà còn muốn ca khúc họ hát “chạm” giới trẻ hiện nay, tương tự như bản gốc do Phí Phương Anh từng làm được.

Thu Phương muốn cùng Uyên Linh, Phạm Lịch thể hiện ca khúc Răng Khôn viral với khán giả trẻ.

Thu Phương hài hước tiết lộ cô đi hát từ năm 1986, trước cả năm Uyên Linh ra đời. Thế nên cô có phần bối rối trong việc nắm bắt xu hướng nghe nhạc của thế hệ Gen Z. Do đó, “chị đại” Thu Phương đã "cầu cứu" Phạm Lịch - nữ ca sĩ gần đây khiến mạng xã hội "điên đảo" với ca khúc remake Là Anh.

Cô thật thà thú nhận: “Kiểu tuổi như chị bây giờ cũng chán một tí rồi. Giờ chị có muốn nghĩ ra những ý tưởng để viral cũng không làm được, kiểu như lực bất tòng tâm ấy”. Thấy đàn chị tự nhận không theo kịp giới trẻ, Phạm Lịch tinh ý lên tiếng đính chính: “Chị ơi, thật ra không có bất kỳ công thức nào để những bài hát của mình lên xu hướng cả”.

Đáp lời em út, Thu Phương tâm sự: “Giờ chị cũng phải dành rất nhiều thời gian để nghe nhạc của các bạn trẻ nè, chủ yếu để cảm nhận những điều mà giới trẻ đang nghĩ, để khi chị hát những bài đó thì bản thân biết mình nên thể hiện như thế nào, để không đi xa quá với cái gu nghe của các bạn bấy giờ”.

Những chia sẻ của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng cho thấy tâm huyết cô đặt vào bài hát và màn trình diễn của cả nhóm tại vòng công diễn 1. Việc Thu Phương tạm hoãn đám cưới và bay về từ nước Mỹ xa xôi để tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt cho thấy quyết tâm của cô tại cuộc thi năm nay.

Hình ảnh Thu Phương trong tập mở đầu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" bản Việt.

Bên cạnh đó, cộng với việc Thu Phương từng thể hiện các bài "hit" của giới trẻ như Waiting For You của Mono hay See Tình của Hoàng Thùy Linh trước đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt hy vọng Thu Phương và các thành viên trong nhóm sẽ tìm ra một “công thức” hoàn hảo để vừa làm mới bài hát Răng Khôn vừa tạo ra viral với giới trẻ.

Cùng chờ đón màn trình diễn của nhóm Thu Phương tại tập 5 "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" phát sóng lúc 21 giờ 15 trên VTV3 và 21h45 trên youtube YeaH1 Show vào ngày 25/11.

Sau tập 5, những "chị đẹp" đầu tiên dừng chân tại chương trình sẽ được công bố.

7 chị đẹp có số lượt bình chọn cao nhất trong số những người đã dừng chân sẽ có cơ hội quay trở lại sân khấu đêm Công diễn 5 - vòng Hồi sinh để giành suất tiến vào Đêm Chung kết của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023". Người có bình chọn cao nhất cho đến 17h00 ngày 20/12/2023 sẽ trở thành "Trưởng nhóm Thành đoàn" tại đêm Chung kết.

