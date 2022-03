Thời tiết tháng 3 trên cả nước thế nào?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tháng 3/2022, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ.

Khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện sương mù, sương mù nhẹ và mưa, mưa nhỏ rải rác tập trung vào đêm và sáng sớm. Khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung vào nửa cuối tháng.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/3): Miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông trong khoảng ngày 2/3 và khoảng ngày 6-7/3.

Thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, có ngày có mưa nhỏ. Chiều tối và đêm 6/3 đến sáng 7/3, miền Bắc có mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong tuần đầu tháng 3.

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa; khoảng ngày 3/3 và 6-7/3 mưa dông trái mùa khả năng xuất hiện cục bộ tập trung về chiều tối và tối. Miền Đông Nam Bộ trong những ngày đầu tháng 3 có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/3): Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C, các nơi khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/3): Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng từ 0,0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến dưới 15mm, riêng khu vực Trung Trung Bộ 10-30mm, có nơi cao hơn.