Thời tiết cả nước dịp Noel và Tết Dương lịch 2021 thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết trên cả nước trong dịp Noel (24-25/12) diễn ra tương đối thuận lợi. Thời điểm Noel, không khí lạnh có xu hướng suy yếu, Bắc Bộ trời lạnh nhưng không đến mức rét đậm, rét hại.

Khu vực miền Trung trời lạnh và rải rác mưa. Nam Bộ và Tây Nguyên lạnh vào sáng và đêm, thời tiết khá đẹp cho các hoạt động vui chơi chào đón Noel.

Thời tiết đêm Noel khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí.

Khoảng thời gian từ sau lễ Giáng sinh đến Tết Dương lịch không khí lạnh được tăng cường, do vậy nhiều khả năng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trở lại trong giai đoạn những ngày đầu tháng 1/2021.

Thời gian này, nhiễu động gió đông trên cao cũng tác động đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra mưa, mưa vừa, mưa to cho các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Các đợt mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng 11 ngày cuối tháng 12/2020. Mưa trái mùa có thể xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng 11 ngày cuối tháng 12/2020 và 10 ngày đầu tháng 1/2021.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước trong dịp lễ Giáng sinh (24-25/12):

Khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 22-25 độ; trời rét.

Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C; trời rét.

Khu vực Trung Bộ có mưa rải rác. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc; phía Nam gió đông bắc cấp 2-3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 18-23 độ C; nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 23-26 độ C, trời lạnh; phía Nam nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.