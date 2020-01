Thủ tướng: ‘Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện’

Sáng 25/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tại Công an TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện với các thành tựu về an ninh, đối ngoại, kinh tế tăng tưởng cao, lạm phát thấp chỉ bằng 1/2 tăng trưởng GDP.

Đặc biệt, cán cân tăng trưởng được mở rộng, từ năng lượng đến lương thực, dự trữ ngoại hối. Tiềm lực kinh tế được tăng cường, đầu tư nước ngoài tiếp tục nâng lên. Người dân hăng hái, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bỏ vốn làm ăn, yên tâm cống hiến cho đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Thắng lợi năm 2019 là thắng lợi toàn diện, sâu sắc. Trong chỉ đạo quyết liệt của Đảng, điều hành của Nhà nước, có sự đóng góp của lực lượng vũ trang. Có thể nói, cùng cả nước, thành tích toàn diện của đất nước có sự đóng góp to lớn của TP Đà Nẵng. Các lực lượng vũ trang giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, đời sống kinh doanh, đời sống xã hội ổn định, người dân tin tưởng vào lực lượng vũ trang, đóng góp trực tiếp thành công nói chung”.

Thay mặt lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo với Thủ tướng về những thành tựu nổi bật đã đạt được trong năm qua.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, năm 2019, tình hình thế giới, khu vực và trong nước phức tạp, nhưng công an, quân đội và biên phòng luôn bám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp bảo vệ an ninh quốc phòng.

Các lực lượng chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đảng, Nhà nước.

BCH Quân sự, BCH Biên phòng phối hợp hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư xua đuổi tàu cá xâm phạm chủ quyền, hỗ trợ ngư dân bám biển, phối hợp ngư dân đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp bắt 159 vụ, khởi tố 20 vụ, 29 người.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh các mặt, không để xảy ra bị động, không để xảy ra điểm nóng, tội phạm giảm 8% so với 2018, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết các lực lượng vũ trang Đà Nẵng.

Năm 2020, Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình thế giới, tranh chấp biển đảo khó lường... đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng vũ trang.

“Lực lượng vũ trang xin hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Quán triệt, thực hiện chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái, tập trung xây dựng Thành phố 4 an, bảo vệ Hội nghị ASEAN; Tuần tra, kiểm soát địa bàn biên phòng, hỗ trợ ngư dân trên biển, đẩy lùi tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại...”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên hứa với Thủ tướng.