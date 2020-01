Thầy giáo nhảy xuống sông cứu nữ sinh nhảy cầu tự tử

Theo Bộ Công an, ngoài 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thi công tường rào sân bay Miếu Môn và người dân đều an toàn.