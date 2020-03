Nổ bình gas, một giáo viên về hưu thiệt mạng

Xác nhận với PV VTC News, Ông Nguyễn Đăng Định, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hồi 13 giờ 30 phút ngày 22/3, tại thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc nổ bình ga, gây cháy khiến ông Đào Văn Hiến, sinh năm 1944, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thiệt mạng tại chỗ.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức chữa cháy, cứu người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Công an xã Đại Đồng, Công an huyện Tiên Du, Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu người. Tuy nhiên, nạn nhân đã thiệt mạng.

Được biết, ông Hiến là giáo viên nghỉ hưu, làm nghề sửa xe, khi xảy ra vụ việc ông đang ở một mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tiên Du ( Bắc Ninh) phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

