Khiển trách Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang

(VTC News) - Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách do có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Võ Đức Nguyện, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.