Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập

Những tấm ảnh cũ của gia đình được bà An treo trang trọng trong nhà. "Nếu ngôi nhà được gìn giữ thì tuyệt vời, nếu ngôi nhà được di dời đi một chỗ khác thì tôi cũng được an ủi, khi nào tôi thấy nhớ ngôi nhà, nhớ hơi ấm của ba mẹ mình, tôi có thể đến và vào trong ngôi nhà, tham quan lại nơi mà ba mẹ tôi ăn, uống, nghỉ ngủ ở đây...", bà An rơm rớm nước mắt.