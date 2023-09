'Thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ' Kiey không áp lực về kinh tế khi làm ca sĩ

(VTC News) -

Ca sĩ Kiey vừa giới thiệu dự án mới mang tên Kiey's Comeback cùng MV Mê cung để đánh dấu việc bước chân vào nghệ thuật. Đây là cột mốc đặc biệt khi Kiey quyết tâm trở thành một nghệ sĩ vì sau 8 năm âm thầm học hỏi, rèn luyện.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ ca khúc Mê cung được anh sáng tác sau một chuyến bay, lấy cảm hứng từ bài hát Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến. Kiey thú nhận chưa yêu nhiều nên hầu hết các sáng tác trước đó đều là từ những câu chuyện tình cảm của bạn bè.

Với lần ra mắt này, Kiey mong muốn bản thân có thêm sự cọ xát khi bước vào nghệ thuật. Anh biết bản thân vẫn là một “tân binh” còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên luôn mang tinh thần học hỏi và tự rèn luyện, trau dồi giọng hát, việc sản xuất âm nhạc và sáng tác.

Trong tương lai, Kiey muốn hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa tài khi vừa hát, vừa sáng tác.

Ca sĩ Kiey.

Lần bước ra ánh sáng này với hình ảnh một nghệ sĩ, Kiey hy vọng khán giả đón nhận bản thân và âm nhạc của mình hơn là hình ảnh “chàng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ” mà trước đó mọi người từng biết.

Anh cho rằng việc có điều kiện gia đình cũng là một thuận lợi ban đầu khi không phải áp lực chuyện đầu tư cho âm nhạc. Anh tự hào nói rằng bố mẹ từ bàn tay trắng gầy dựng lên sự nghiệp gia đình thì Kiey cũng sẽ từ “con số 0” trong âm nhạc để xây thế giới cho chính mình.

Trước câu hỏi về áp lực và thuận lợi khi có danh xưng “thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ”, Kiey thừa nhận gia đình là điều anh rất tự hào và luôn dành tình yêu đặc biệt.

“Với cái tên Vưu Tuấn Kiệt, mọi người có thể gọi tôi là một thiếu gia. Nhưng khi nhắc tới Kiey, hãy để tôi là một nghệ sĩ, người có đam mê âm nhạc và khao khát được sáng tạo trong thế giới của bản thân. Tôi tin rằng mình có nhiều thuận lợi hơn các bạn nghệ sĩ trẻ vừa bước vào lĩnh vực này khi việc đầu tư cho sản phẩm không phải là áp lực.

Tôi luôn có những khoản riêng để đầu tư cho đam mê. Ngoài ra, gia đình cũng không tạo áp lực quá lớn là phải tập trung cho việc kinh doanh.

Nếu có áp lực, tôi nghĩ khi là nghệ sĩ sẽ có rất nhiều thử thách phía trước, có những lời khen chê, bình luận trái chiều về con đường mình đi. Tuy nhiên, tôi chắt lọc điều tốt để tiếp thu và rất lạc quan, luôn giữ tinh thần vui vẻ”, anh nói.

Ngoài ra, chàng ca sĩ trẻ cũng khẳng định sẽ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, chỉn chu để không làm ảnh hưởng đến gia đình.

Hiện tại, Kiey đang điều hành các dự án kinh doanh của gia đình nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho đam mê thứ 2 là âm nhạc.

Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, được biết tới với hình ảnh chàng thiếu gia của một tập đoàn giày dép tại Việt Nam. Bên cạnh việc kinh doanh cùng gia đình, Kiey còn thể hiện niềm đam mê, khao khát với âm nhạc.

Năm 2019, Kiey ra mắt album đầu tiên Night To Myself với 12 ca khúc. Năm 2022, anh tiếp tục thực hiện album thứ 2 mang tên Sunday Sanctuary, gồm 12 ca khúc và có tới 4 bài hát trong số đó được thực hiện MV. Điều đặc biệt là toàn bộ các ca khúc đều do Kiey tự sáng tác, mang hơi hướng Âu Mỹ với phong cách Electro-pop chủ đạo.

Nam nghệ sĩ mới cho biết từ nhỏ đã được tiếp xúc với âm nhạc US-UK. Trong đó, người có sự ảnh hưởng nhiều nhất với Kiey là Lana Del Rey và Britney Spears. Trong quãng thời gian đi du học, Kiey còn tiếp tục học hỏi về lĩnh vực sản xuất để áp dụng vào 2 album của chính mình.

MV "Mê cung" - Kiey