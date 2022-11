Thiên An Holdings bắt tay BĐS Song Phương phát triển dự án Amira Chơn Thành

(VTC News) -

Chung tâm huyết, khát vọng xây dựng đô thị chuẩn quốc tế

Tại buổi lễ, Công ty Song Phương - chủ đầu tư và Tập đoàn Thiên An Holdings - đơn vị phát triển cùng ký kết các nội dung hợp tác trong việc phát triển, phân phối dự án, cũng như hoàn thiện các tiêu chuẩn, thiết kế, cùng nhau kiến tạo nên một biểu tượng đô thị mới, gắn với các tiện ích để dự án Amira Chơn Thành trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp hiện đại bậc nhất ở thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bình Phước.

Công ty Song Phương và Tập đoàn Thiên An Holdings ký kết phát triển dự án Amira Chơn Thành.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng ký kết với 8 đối tác về hợp tác thi công, xây dựng hạ tầng, phát triển tiện ích cho dự án. Tập đoàn Thiên An Holdings cũng ký kết hợp tác với Công ty TNHH Adela về xây dựng và vận hành nhà hàng Á Âu tại cụm thương mại và Công ty TNHH Hoàng Ngọc Khang để xây dựng và vận hành Trung tâm thể thao Otis…

Dự án Amira Chơn Thành có quy mô diện tích 55,4ha, quy mô dân số trên 8.700 người, nằm cạnh hồ sinh thái tự nhiên Nha Bích (hồ Phước Hòa) lớn nhất thị xã Chơn Thành do Công ty Song Phương làm chủ đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tăng cao của khu vực được xem là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bình Phước và Bình Dương như: Hớn Quản, Chơn Thành, Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Long…; trở thành đô thị vệ tinh cho TP.HCM, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

Thiết kế quy hoạch phát triển dự án Amira Chơn Thành.

Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Tổng Giám đốc Công ty Song Phương cho biết: "Với tầm nhìn chiến lược xa và rộng, mang tính phát triển lâu dài, bền vững gắn kết địa phương, chúng tôi nhận thấy tỉnh Bình Phước sẽ tiếp nối và kế thừa sự phát triển nhanh của tỉnh Bình Dương, đặc biệt là huyện Chơn Thành, nay là thị xã Chơn Thành.

Huyện Chơn Thành nằm ở phía Tây của tỉnh Bình Phước, với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bình Phước, là nơi giao cắt các tuyến Quốc lộ 13, 14, giáp ranh với tỉnh Bình Dương, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài 35km, cách thành phố Thủ Dầu Một 55km, Trung tâm TP.HCM 80km. Chơn Thành hội tụ nhiều điều khiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt về lĩnh vực công nghiệp, đô thị".

Thiết kế biệt thự ven hồ dự án Thành phố nghỉ dưỡng phức hợp Amira Chơn Thành.

Hoàn thiện pháp lý, tập trung nguồn lực hoàn thiện tiện ích đẳng cấp

Cũng theo đại diện Công ty Song Phương, quyết định đầu tư phát triển dự án bất động sản dựa vào các tiêu chí: Vị trí tiềm năng, giá trị sản phẩm đặc sắc và khác biệt, pháp lý đất và pháp lý dự án đúng quy định pháp luật, là nơi sống xanh - sống khỏe cho cư dân, giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là giúp nhà đầu tư luôn đạt được kỳ vọng lợi nhuận tốt nhất kể cả về mặt đầu tư và an cư.

Với tầm nhìn đó, chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, điều kiện để triển khai dự án, đặc biệt là hoàn tất các thủ tục pháp lý dự án: Quyết định chủ trương đầu tư số 1809/QĐ-UBND ký ngày 27/8/2019; Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch 1/500 số 100/QĐ-UBND ký ngày 10/2/2020; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1385QĐ/-UBND ngày 3/8/2022); QĐ 1394/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 8-8/2022; Quyết định chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho công ty Song Phương số 1865/QĐ-UBND ngày 10/10/2022; Giấy phép xây dựng số 188/GPXD cấp ngày 21/10/2022...

Dự án Amira Chơn Thành có diện tích dành cho các dịch vụ văn hóa, dân sinh, cây xanh chiếm khoảng 46% tổng diện tích, gắn với các hạng mục: 5 công viên nội khu, công viên ven hồ, nhà hàng, khu thể thao đa năng, phố thương mại, cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, sân khấu âm nhạc Amira, 2 khu thương mại dịch vụ, khu cắm trại Poconos Glamping, phố đêm, khu vườn thiền phong cách Nhật Bản, Trường học Liên cấp, Thư viện AMIRA, Trung tâm hội nghị, phòng gym...

Thiết kế triển khai khu cắm trại glamping cao cấp thuộc thành phố nghỉ dưỡng Amira Chơn Thành.

Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản Thiên An Holdings - Đơn vị phát triển dự án, cho biết: Hồ Nha Bích là hồ nước sinh thái lớn nhất thị xã Chơn Thành còn nguyên sơ, chưa bị xâm lấn bởi quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp. Nhiệt độ trung bình thấp vì gần kề không gian mặt nước. Ban ngày khoảng 26 độ C. Ban đêm chỉ từ 19-22 độ C.

"Chúng tôi đã nghiên cứu, tham khảo nhiều mô hình đô thị ở các quốc gia tiên tiến như: Nhật Bản, Canada, Australia, Pháp...; đồng thời có sự tư vấn của nhiều chuyên gia đô thị, kiến trúc sư nước ngoài phát triển các tiện ích đẳng cấp quốc tế gắn với không gian mặt nước hồ Nha Bích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đỉnh cao cho cư dân AMIRA trong tương lai; đảm bảo các yếu tố sống xanh, an lành, tiện ích toàn diện", ông Thông chia sẻ.