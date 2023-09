Thị trường ô tô ế ẩm thảm hại, các hãng xe đua nhau giảm giá kích cầu

(VTC News) -

Đẩy mạnh giảm giá, kích cầu thị trường

Hiện nay, phần lớn các xe mẫu sedan hạng B tại Việt Nam đều có mức giá trong khoảng 380 - 600 triệu đồng.

Trong tháng 9 này, hàng loạt mẫu xe được ưu đãi mạnh, đặc biệt là được các đại lý, hãng xe áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ nhằm cạnh tranh doanh số.

Cụ thể, khách hàng mua Hyundai Accent sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (cao nhất 16,26 triệu đồng, tùy phiên bản và từng tỉnh, thành phố). Bên cạnh đó, sedan hạng B này còn được nhiều đại lý giảm giá bán, với mức giảm cao nhất 50 triệu đồng.

Hyundai Accent hiện đang bán ra với giá 426,1 - 542,1 triệu đồng.

Đối thủ của Hyundai Accent cũng đang được hãng xe ưu đãi sâu là Toyota Vios.

Trong tháng 9, Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe Vios các phiên bản. Cộng với hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp từ Chính phủ, khách mua Vios 2023 có thể được miễn phí 100% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, khách mua Toyota Vios 2023 bản G sẽ được đại lý hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương tối đa 30 triệu đồng. Tương tự như vậy đối với các phiên bản khác, Vios E CVT sẽ được hỗ trợ tối đa 26,5 triệu đồng và bản E MT là 24 triệu đồng.

Cộng dồn hai ưu đãi lệ phí trước bạ, khách mua Toyota Vios sẽ tiết kiệm được số tiền từ 47,9 - 66,5 triệu đồng.

Trong tháng 9/2023, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mạnh với mẫu xe Honda City. Theo đó, Honda City phiên bản G và L sẽ nhận được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Các hãng xe đua nhau giảm giá, ưu đãi nhưng sức mua vẫn rất ảm đạm.

Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng thuộc diện giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất lắp ráp trong nước từ Chính phủ.

Do đó, khi khách hàng mua Honda City G và L sẽ được giảm 100% lệ phí trước bạ. Như vậy, khách hàng mua xe sẽ được ưu đãi tương đương như sau: bản G tiết kiệm được 56 triệu đồng và bản L là 59 triệu đồng.

Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ đồng hạng như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki Ertiga, Honda đang áp dụng chương trình ưu đãi khủng cho mẫu xe MPV của mình.

Dòng xe Honda BR-V sẽ được Honda Việt Nam áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 30/9 để kích cầu khách Việt, nhằm chạy đua doanh số với Mitsubishi Xpander.

Trong chương trình này, phiên bản Honda BR-V G với mức giá đề xuất mà hãng đưa ra là 661 triệu đồng sẽ được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 66,1 triệu đồng. Trong khi đó, bản L đang có giá đề xuất 705 triệu đồng sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 35,25 triệu đồng.

Thương hiệu ôtô đến từ Nhật Bản Mazda cũng đang có chương trình giảm giá đặc biệt cho chiếc Mazda 2.

Trong tháng 9, xe đã được điều chỉnh giảm toàn bộ các phiên bản, thấp nhất chỉ còn 415 triệu đồng.

Cụ thể, New Mazda 2 1.5L AT chỉ còn 415 triệu đồng tương đương bản cũ, giảm 14 triệu đồng so với tháng trước. Mức giá này thấp hơn các phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Grand i10 hạng A.

Ngoài New Mazda 2, các xe dòng Mazda 2 còn lại được giảm giá từ 13 - 18 triệu đồng. Trong đó, Mazda 2 1.5L Luxury giảm 15 triệu đồng, có giá bán mới là 459 triệu đồng.

Mazda 2 Sport 1.5L Luxury và Premium cũng được điều chỉnh giá giảm lần lượt 13 và 18 triệu đồng. Sau giảm giá, chiếc xe này có giá niêm yết từ 479 - 519 triệu đồng.

Như vậy, đây là thời điểm mà giá xe Mazda 2 được xem là khá tốt để khách hàng có thể xuống tiền.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh số giảm sút trong thời gian qua do những khó khăn của nền kinh tế trong nước.

Để kích cầu mua sắm xe trong những tháng còn lại của năm 2023, các hãng xe từ phổ thông đến hạng sang đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đi kèm với đó là sự điều chỉnh trang bị cùng với giá bán để giành thị phần trên thị trường.

Khách Việt thờ ơ, sản lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu

Mặc dù các hãng xe đều đã nỗ lực đưa ra các chương trình khuyến mại giá trị cao (tùy mẫu và phiên bản) để kích cầu thị trường, tuy nhiên, thị trường ôtô trong thời gian qua vẫn rất ảm đạm.

Theo thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.540 xe, giảm 9% so với tháng 7/2023 giảm 27% so với tháng 8/2022.

Số lượng xe bán trong tháng 8 bao gồm xe 17.335 du lịch; 5.036 xe thương mại và 169 xe chuyên dụng. Theo đó, doanh số xe du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 14% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.118 xe, giảm 3% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.422 xe, giảm 15% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường 8 tháng qua giảm 30% so với 2022, trong đó xe ô tô du lịch giảm 34%; xe thương mại giảm 13% và xe chuyên dụng giảm 61% so với năm 2022.

Báo cáo doanh số bán hàng trong 8 tháng qua của VAMA cho thấy, 8 tháng qua, doanh số thị trường ôtô thời gian qua bị sụt giảm mạnh.

Điều đáng nói, doanh số thị trường ôtô thời gian qua bị sụt giảm mạnh, kéo theo ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô, cơ khí cũng bị ảnh hưởng nặng.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, đại lý xe, sức mua thị trường sụt giảm nhanh ngoài dự báo khiến tồn kho tại showroom và nhà máy sản xuất ở mức đáng báo động.

"Trong ngắn hạn, nếu sức mua không được cải thiện và thị trường không tăng trưởng trở lại, để giảm áp lực tồn kho, các nhà sản xuất sẽ không thể duy trì nhịp sản xuất ổn định và buộc phải giảm công suất và nhân công, điều này sẽ tác động trực tiếp tới tình hình lao động - việc làm, từ đó ảnh hưởng tới an sinh xã hội", đại diện một hãng xe cho biết.

Trong khi đó, ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết, nhu cầu tiêu dùng ôtô phụ thuộc rất nhiều yếu tố và có những biến động. Do đó, nếu được giảm thuế trước bạ người tiêu dùng sẽ là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên.

"Chính sách hỗ trợ được ban hành sẽ giúp người dân tiếp cận mức giá tốt, kích thích mua sắm trong bối cảnh thị trường tiêu thụ ôtô đang có xu hướng sụt giảm mạnh", ông Liên nói.