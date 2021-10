Thị trường 'leo thang', giá tại Co.opmart và Co.opXtra vẫn bình ổn

(VTC News) -

Bên cạnh đó, hệ thống Co.opmart/Co.opXtra/Co.op Food còn thực hiện các chương trình khuyến mãi, trong đó phần lớn là các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu cùng người tiêu dùng.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 3/11/2021, Co.opmart/Co.opXtra sẽ thực hiện giảm giá từ 10% đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm như yếu như gồm thịt heo, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây, một số loại sữa, dầu ăn, gạo, mì ăn liền, gạo, đường, nước mắm, đồ dùng gia đình… nhằm thiết thực chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân.

Khách hàng tha hồ chọn mua các mặt hàng rau xanh tươi ngon với giá tốt tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra (Ảnh: Lan Chi, Hoàng Giang).

Các sản phẩm giảm giá rất đa dạng, bao gồm thịt heo (ba rọi heo/ba rọi heo tẩm ướp, sườn non heo/sườn non heo tẩm ướp, thịt heo xay/thịt heo xay tẩm ướp, nạc dăm…); thủy hải sản (cá nục đông lạnh, cá basa đông lạnh, cá trứng đông lạnh, cá lóc đen làm sạch, đầu cá hồi, ếch nguyên con làm sạch…); rau củ quả (bí đao, bầu, cải thảo, hành baro, bắp cải trắng, mướp hương, bí đỏ, cà tím…); trái cây (táo Fuji Nam Phi, táo Jazz New New Zealand, táo Rockit New ống 4 trái, nho đen không hạt Mỹ loại 1, xoài keo, ổi giống Đài Loan…); dầu ăn (dầu nành Co.op Select, Meizan, Simply…); sữa và chế phẩm từ sữa (sữa tươi tiệt trùng và sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk, Promess, Dutch Lady, VP Milk, Similac, Anlene…).

Đa dạng hàng hóa cho khách hàng lựa chọn tại hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra (Ảnh: Lan Chi, Hoàng Giang).

Các chương trình khuyến mãi nổi bật đặc biệt phải kể đến là chương trình “Mua nhiều ưu đãi lớn” giảm giá tốt khi khách hàng mua các sản phẩm thứ 2, 4, 6 cùng loại của một số sản phẩm thuộc ngành hàng hóa phẩm, đồ dùng và may mặc.

Chương trình “Giá sốc giảm tận gốc”, giảm giá sốc lên đến 50% cho một số sản phẩm đồ dùng, hóa phẩm và may mặc. Ngoài ra, Saigon Co.op còn phối hợp với các nhãn hàng hóa phẩm có tiếng như Pantene, Ôliv, Hazeline, Gervenne, On The Body… cho ra mắt các hộp quà phiên bản đặc biệt với thiết kế tươi tắn và bắt mắt để tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.

Trước những diễn biến mới đây, khi giá thực phẩm đặc biệt là nhóm rau củ quả có chiều hướng tăng mạnh do nguồn cung giảm, mưa bão kéo dài, giá xăng dầu điều chỉnh liên tục. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất cứ ảnh hưởng tới giá cả các mặt hàng này tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra.

Thịt heo tươi ngon với giá khuyến mãi tốt được khách hàng tin dùng chọn mua tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra (Ảnh: Lan Chi, Hoàng Giang).

Để có được sự ổn định giá lâu dài các mặt hàng như rau củ, trái cây là cả một nỗ lực của đơn vị bán lẻ này trong mối hợp tác và gắn kết với nông dân và các hợp tác xã. Saigon Co.op đã ký hợp đồng và cam kết với các đơn vị sản xuất và cung ứng hàng hóa tại nhiều địa phương trong cả nước để đảm bảo nguồn cung ổn định trong thời gian dài, hỗ trợ sản xuất lâu dài cho nông dân cũng như ổn định tiêu thụ, chất lượng, giá cả.

Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch của địa phương, thực hiện 5K, kiểm soát và phân luồng khách hàng vào siêu thị hợp lý, đảm bảo dãn cách đúng quy định, thực hiện tốt các về các yêu cầu phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.