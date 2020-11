Thi thể trong vali ở TP.HCM: Cả nạn nhân và nghi can đều là người Hàn Quốc

Video: Hiện trường phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vali ở chung cư TP.HCM

Ngày 28/11, Công an TP.HCM xác nhận đang lấy lời khai nhân chứng, đồng thời truy bắt nghi can gây ra án mạng bỏ xác trong vali ở Khu dân cư Him Lam (thuộc phường Tân Hưng, Quận 7).

Quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường, lực lượng công an xác định thi thể nạn nhân là nam giới mang quốc tịch Hàn Quốc. Nghi can gây ra án mạng cũng là người Hàn Quốc.

Căn nhà màu vàng nơi phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vali. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cư dân sống ở đây cho biết căn nhà 3 tầng xảy ra vụ án mạng được một người xây cách đây vài tháng và cho người đàn ông Hàn Quốc thuê.

Cách đây vài ngày, người khách Hàn Quốc thông báo trả nhà. Khi chủ nhà đến dọn dẹp thì phát hiện chiếc vali chứa thi thể người.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ.