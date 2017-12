Thì ra đây là lý do thật sự mà mọi người ùn ùn đi mua sắm dịp cuối năm

(VTC News) - Với mong muốn có được một năm mới sung túc và an lành, mọi người thường tất bật chuẩn bị sắm sửa đón Tết vào cuối năm, nhưng đây chưa phải là lý do thực sự, còn có những lý do “thầm kín” khác.

Cuối năm thưởng Tết, hầu bao rủng rỉnh Mỗi năm Tết chỉ có một lần, nhiều người cũng vì thế mà không ngại mở hầu bao để chi tiêu cho việc mua sắm. Không chỉ mua sắm các vật dụng làm đẹp cho bản thân và gia đình, nhiều người còn chuẩn bị quà cáp để đối nội, đối ngoại trong gia đình hay nơi công sở. Tuy nhiên, mua sắm lúc nào cũng cần có ngân sách, đặc biệt là dịp cuối năm. Vì vậy, hầu bao có rủng rỉnh thì mới có thể “vung tay” sắm sửa xả láng. Mà khoản tiền lương hàng tháng của nhiều người đôi khi chỉ có thể đủ cho những mua sắm cần thiết thường ngày thôi. Không kể, nhiều lúc còn phải “nghỉ chơi, nằm nhà” để đủ chi tiêu trong tháng hay để trả nợ thì ngân sách đâu mà mua sắm Tết. Nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào dịp lễ Tết của người tiêu dùng Thế mới nói, sắm sửa cho Tết có nhiều hay không còn phải trông chờ vào thông báo thưởng Tết của công ty như thế nào. Thưởng lớn thì mua lớn, mua nhiều, thưởng ít thì tiết kiệm hơn tí. Chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn - Mẫu mã sản phẩm đa dạng Bên cạnh việc được thưởng Tết, thời điểm cuối năm chính là dịp để các nhà bán lẻ lẫn nhà sản xuất chạy đua về mặt doanh số. Các siêu thị, đại lý thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn để thu hút khách hàng. Đây là thời điểm tốt nhất để vừa có thể mua được những thứ cần thiết vừa có thể tiết kiệm tối đa chi phí. Đây cũng chính là lý do khiến việc mua sắm cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tết đến Xuân về, mua hàng chất lượng tốt - giá cả ưu đãi tại Điện máy Xanh Một trong số đó có thể kể đến các chương trình khuyến mãi đang được triển khai tại chuỗi siêu thị Điện máy Xanh như khuyến mãi dành cho đồ gia dụng. Các sản phẩm gia dụng không sử dụng điện (đũa, muỗng, chảo…) đồng loạt giảm 20% và các sản phẩm gia dụng có điện (nồi cơm, quạt điện, bình đun nước…) đều được đồng loạt giảm giá từ 10% lên đến 40%. Không những vậy, người dùng còn có thể sở hữu những phần quà hấp dẫn như: Lò vi sóng, nồi chống dính, máy hút bụi, bếp điện từ… khi tham gia chương trình khuyến mãi “Lộc cuối năm - Sắm hàng to - Rinh quà lớn” của Điện máy Xanh. Những phần quà này sẽ giúp cho việc bếp núc của chị em nội trợ trong ngày Tết trở nên nhẹ nhàng, tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, còn rất nhiều sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi trong dịp cuối năm này khi khách hàng đến mua sắm tại Điện máy Xanh. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và các thông tin khuyến mãi vui lòng truy cập website: https://www.dienmayxanh.com/ hoặc gọi đến số hotline 1800.1061 để được tư vấn miễn phí. Hoài Thanh