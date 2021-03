The Queen Store: 'Trợ thủ' giúp phái đẹp thay đổi phong cách

(VTC News) -

The Queen Store là thương hiệu túi xách nữ với điểm nhấn là chất liệu da sang trọng, bền đẹp được nhiều phái nữ ưu ái sử dụng. Túi xách tại The Queen Store sẽ giúp chị em nâng cấp và định hình phong cách, biểu hiện ra vẻ đẹp và thế mạnh tiềm ẩn của mỗi người. Đến với The Queen Store, chị em sẽ tìm thấy được những sản phẩm ưng ý, phù hợp giúp bản thân trở nên nổi bật giữa đám đông.

Để mang đến cho chị em những item chất lượng và hợp thời nhất, The Queen Store không ngừng tìm hiểu và nghiên cứu để cập nhật những mẫu mã túi xách mới.

Bên cạnh đó, nắm rõ xu hướng thời trang, đón đầu thị hiếu người dùng là cách mà The Queen Store luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Không những thế, The Queen Store còn luôn trau dồi kiến thức để sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ chị em chọn được những chiếc túi xách phù hợp với phong thái của mỗi người.

Những sản phẩm túi xách của The Queen Store đều hướng đến những thiết kế đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên được sự sang trọng, tinh tế cùng với đường may tỉ mỉ, chắc chắn giúp túi xách trở nên có giá trị.

Không chỉ mẫu mã đa dạng mà những thiết kế tại đây có rất nhiều màu sắc, một số màu sắc rất độc đáo tuy có phối nhiều màu nhưng không lòe loẹt mà lại hoà quyện vào nhau khiến chiếc túi xách trở nên sang trọng hơn.

Đặc biệt, túi xách tại The Queen đều rất dễ phối hợp với trang phục, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ công sở, dạo phố đến tiệc tùng để đáp ứng nhu cầu di chuyển của những người phụ nữ bận rộn hoặc những cô gái thích sự đơn giản. Đối với những chị em cá tính, “sành” thời trang hơn, có sở thích sưu tầm túi xách thì vẫn có thể lựa chọn cho mình nhiều chiếc túi xách vì tại The Queen mẫu mã luôn đa dạng, nhiều màu sắc và rất hợp thời.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chị em phụ nữ thường dùng túi xách để phối với trang phục, nhiều người còn xem túi xách là vật bất ly thân. Chiếc túi xách giúp họ trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người đối diện. Vì vậy, túi xách là item vô cùng cần thiết cho tổng hòa phong cách của người phụ nữ. The Queen Store được dựng xây với sứ mệnh tạo ra giá trị cho xã hội, giúp phái đẹp có cơ hội tỏa sáng.

Chính vì sự tận tâm, tận tụy và hết lòng với khách hàng, The Queen Store nhận lại được sự tin yêu và ủng hộ nhiệt tình. Số lượng khách hàng tìm đến với shop ngày càng đông mà đa số là do khách hàng cũ giới thiệu cho người quen bạn bè của mình. Đó là niềm vui và cũng là động lực lớn để shop không ngừng phấn đấu, cải thiện tốt hơn mỗi ngày.

Hiện nay, The Queen Store đang tích cực xây dựng fanpage để giúp những chị em ở phương xa có cơ hội sở hữu những chiếc túi xách chất lượng của shop. Kênh trực tiếp tại cửa hàng hay kênh online đều được shop đầu tư bài bản và hoàn thiện nhất. Có như thế, mỗi khách hàng của shop đều sẽ được phục vụ một cách chu đáo và tận tâm.

Mang lại sự hài lòng cho khách hàng chính là phương châm mà The Queen Store đặt lên hàng đầu. Chắc chắn rằng với cách kinh doanh tâm huyết như vậy The Queen Store sẽ luôn gặt hái được những thành tựu đáng khen trong con đường sự nghiệp của mình.