The Global City: Hưởng trọn chất sống thượng lưu giữa phố thị

(VTC News) -

Ngày nay, khách hàng cao cấp luôn kiếm tìm không gian với trải nghiệm sống đẳng cấp. Những yếu tố như vị trí, cơ sở hạ tầng, tiện ích, thiết kế, pháp lý, hệ sinh thái được người mua và các nhà đầu tư bất động sản quan tâm, chú trọng.

Trong khi đó, dự án khu đô thị The Global City thuộc phân khúc bất động sản hạng sang với đầy đủ các yếu tố đắt giá, gia tăng trải nghiệm sống, nâng tầm chất lượng sống là phép cộng gia tăng sức hút mạnh mẽ trên thị trường bất động sản.

Ngay từ những ngày đầu phác thảo ý tưởng về một khu đô thị mới tại trung tâm TP.HCM. Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu Masterise Homes đã triển khai kế hoạch xây dựng phát triển các sản phẩm bất động sản cao cấp song song với thiết kế xương sống của toàn đại đô thị là cảnh quan và cây xanh, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp đủ lực để duy trì triển vọng phát triển, tăng khả năng sinh lời lớn.

The Global City hứa hẹn trở thành điểm hội tụ lý tưởng đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư.

Dấu ấn chất sống tinh hoa với những giá trị độc bản

Tại vị trí cửa ngõ phía Đông TP.HCM, một khu đô thị mới The Global City đang dần rõ hình hài đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất về một sản phẩm bất động sản hạng sang. Dưới bàn tay tài hoa của chủ đầu tư Masterise Homes, dự án được kiến tạo chỉnh chu và tâm huyết dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa danh giá, trở thành điểm đến ưu tiên trên bản đồ.

The Global City sở hữu một vị trí vô cùng đắt giá khi nằm tại trung tâm quận 2, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Nơi được bao bọc bởi con sông Rạch Chiếc nên thơ và những trục đường giao thông huyết mạch như: Đường Đỗ Xuân Hợp, cao tốc Song Hành, Xa lộ Hà Nội, cao tốc Long Thành - Dầu Giây,… Với vị trí tốt, không chỉ giúp cho việc lưu thông trở nên thuận tiện mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh và đầu tư vô cùng hấp dẫn.

The Global City được xem là một trong những dự án cao cấp của chủ đầu tư Masterise Homes được đánh giá cao. Những giá trị sống thực mà The Global City mang đến cho cư dân được được thể hiện rõ nét qua hàng loạt các hạng mục tiện ích nội khu đẳng cấp, chất lượng quốc tế như: Sân Golf 18 lỗ quy mô khủng đạt chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại hạng A rộng 123.000 m2, quảng trường sự kiện, công viên, hệ thống hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, yoga, phòng gym,... mang đến sự trải nghiệm trọn vẹn để tận hưởng giá trị sống đích thực, cùng tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai gần.

Điểm nhấn tại dự án chính là quy hoạch khu đô thị quy mô rộng 117,4ha được thực thi một cách bài bản với nhiều loại hình sản phẩm cao cấp: Chung cư, villa, shophouse, thấp tầng, nhà ở xã hội. Dự án cung cấp ra thị trường số lượng sản phẩm lên đến 10.000 căn đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

The Global City là sự tổng hòa trọn vẹn của sự quy hoạch thông minh, bài bản, đồng bộ, chất lượng công trình bền vững, đặc biệt là tiềm năng giá trị gia tăng theo thời gian. Do đó, dự án The Global City được các chuyên gia đánh giá cao với việc kiến tạo chất sống tinh hoa cho cộng đồng cư dân văn minh tại khu đô thị.

The Global City mang đậm chất sống thượng lưu.

Không dừng lại ở bài toán quy hoạch thông minh và đồng bộ, dự án cũng được chủ đầu tư chăm chuốt với những đường nét thiết kế tinh tế. Đặc biệt với sự hợp tác chiến lược với thương hiệu thiết kế danh giá hàng đầu thế giới Foster + Partners mang đến kiệt tác giữa lòng thành phố sầm uất, trở thành chốn an cư dành cho giới thượng lưu, ghi điểm trong mắt các nhà đầu tư.

Có thể nói, các quy chuẩn về xây dựng, định hướng phát triển đô thị với tư duy mới, sáng tạo để đáp ứng trải nghiệm sống độc bản của cộng đồng cư dân tinh hoa văn minh là bảo chứng điển hình nhất cho chất lượng vượt trội của khu đô thị hạng sang The Global City.

The Global City, không chỉ xứng đáng là chốn an cư lâu dài nâng tầm chất sống thượng lưu của mỗi chủ nhân, mà còn trở thành bến đỗ mang đến vô vàn cơ hội đầu tư với tiềm năng sinh lời cao cho các nhà đầu tư nhanh tay.

Bằng tất cả tâm huyết, trí lực và khát vọng làm đẹp cho những vùng đất vàng nhiều tiềm năng phát triển, Masterise Homes đã kiến tạo nên một khu đô thị The Global City đáng sống, đáng đầu tư.