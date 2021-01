Thấy gì từ cú bắt tay của hai 'đại gia' bất động sản Việt Nam và Nhật Bản?

(VTC News) -

Niềm tin vào Vinhomes là điều mà đại diện tập đoàn bất động sản (BĐS) hàng đầu Nhật Bản SAMTY Corporation nhấn mạnh nhiều lần khi nói về lý do đầu tư vào dự án The Sakura (thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, Hà Nội) trong buổi lễ kí kết diễn ra cách đây ít lâu.

Chinh phục sự khắt khe của người Nhật bằng uy tín

"Vinhomes là doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam, được khách hàng tin yêu, ủng hộ bởi chất lượng công trình và uy tín trong tiến độ thi công", ông Morita Naohiro - Tổng giám đốc SAMTY Việt Nam cho biết.

Với người theo dõi thị trường BĐS hơn 15 năm như TS Trần Trí Thiện (TT Chiến lược và Phát triển Thương hiệu), ông thừa nhận người Nhật vô cùng khắt khe. Đối tác được chọn phải đảm bảo uy tín, có tiềm lực mạnh mẽ với các dự án đảm bảo tính pháp lý, tính thanh khoản tốt. Đó là điều kiện mà chỉ những “ông lớn” như Vinhomes có được.

Lễ ký kết phát triển dự án The Sakura (Vinhomes Smart City) giữa Vinhomes & SAMTY Corporation hứa hẹn tạo cú đột phá cho thị trường BĐS phía Tây thủ đô

Theo TS Thiện, tại Việt Nam, Vinhomes đã cho thấy thành công và uy tín lớn từ việc xây dựng và quản lý vận hành 26 dự án và 98.000 căn hộ và biệt thự trải khắp cả nước. Con số khổng lồ ấy chỉ là một vế, quan trọng hơn theo ông là cách Vinhomes tạo nên chuẩn mực sống mới cho người Việt từ những dự án này.

Đơn cử dự án Vinhomes Smart City quy mô lên tới 280ha nhưng mật độ chỉ 14,7% - tỉ lệ thấp kỷ lục trên thị trường BĐS để nhường chỗ cho hệ thống đại tiện ích, hồ nước trải cát trắng và hệ thống cây xanh phủ khắp đô thị.

Đặc biệt, Vinhomes đã kì công xây dựng những công trình đầy tâm huyết như bộ 3 công viên liên hoàn 16,3ha trải dài dọc dự án, bao gồm: Công viên trung tâm Central Park, Công viên thể thao Sportia Park, Công viên Nhật Bản Zen Park… Trong đó, “kỳ quan” Zen Park rộng 6,1 ha có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, hội tụ tinh hoa thiết kế cảnh quan xứ Phù Tang.

Vinhomes đã kì công xây dựng những công trình đầy tâm huyết để nâng tầm chuẩn sống cho người Việt.

Đúng với “tiêu chuẩn” Vinhomes cư dân tại đây được hưởng đầy đủ chuẩn mực "all in one", đáp ứng tất cả những nhu cầu: từ mua sắm, giải trí với TTTM Vincom Mega Mall; tới chăm sóc sức khỏe với Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec hay hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế Vinschool.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec tại Vinhomes Smart City được trang bị sân đỗ trực thăng trên tầng thượng và phòng Tổng thống phục vụ khách hàng VVIP, nguyên thủ quốc gia….

"Vinhomes là doanh nghiệp tiên phong kiến tạo nên nền tảng cho các khu đô thị kiểu mẫu, thiết lập những chuẩn mực mới về quy hoạch đô thị, nâng tầm chuẩn sống cho người Việt. Chọn mặt gửi vàng cùng Vinhomes vì thế là một quyết định khôn ngoan của người Nhật, bởi Vinhomes chính là bảo chứng cho những dự án chất lượng và thành công", TS Thiện đánh giá.

Tâm điểm BĐS Thủ đô hấp dẫn dòng vốn ngoại

Phía sau cú bắt tay Vinhomes – SAMTY Corporation, giới chuyên gia quan tâm nhiều tới điểm đến mà dòng vốn ngoại hướng tới, khi dự án Vinhomes Smart City nằm ở phía Tây của Hà Nội - khu vực được coi là mảnh đất vàng của Thủ đô.

TS Trần Trí Thiện phân tích, lợi thế đặc biệt của đại đô thị Vinhomes Smart City là nằm trong quy hoạch trọng điểm của Hà Nội. Từ năm 2011, phía Tây Hà Nội nhận đầu tư hàng tỷ USD phát triển mạnh mẽ để trở thành trung tâm hành chính, tài chính, kinh tế mới của Thủ đô. Sự đồng bộ về hạ tầng khiến giá BĐS phía Tây tăng hàng chục lần trong một thập kỷ qua.

Dự án Vinhomes Smart City đang có sức hút lớn, bao gồm cả NĐT Nhật Bản với lợi thế nằm ở giao lộ vàng của khu vực phía Tây của Hà Nội.

Chuyên gia kinh tế, PGS, TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho rằng đây là thời cơ rất tốt cho các doanh nghiệp BĐS trong nước. Việc liên kết với các tập đoàn BĐS lớn trên thế giới giúp doanh nghiệp BĐS nội tận dụng được lợi thế về vốn, nhân lực, kỹ thuật… và học được từ họ rất nhiều về việc nâng cao các tiêu chuẩn sống mới cho cư dân.

Liên kết với sự hợp tác mới đây giữa Vinhomes và tập đoàn SAMTY để cùng phát triển dự án The Sakura thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City, TS Trần Trí Thiện cho rằng, bên cạnh bảo chứng từ thương hiệu Vinhomes, việc dự án này nằm ở địa chỉ vàng tại khu vực phía Tây Hà Nội chính là điểm thu hút nhà đầu tư Nhật Bản.

"Có 3 bên được lợi trong câu chuyện này. SAMTY có một trong những kênh đầu tư BĐS tốt nhất Việt Nam. Vinhomes có thêm sản phẩm đẳng cấp. Đặc biệt là khách hàng có cơ hội tận hưởng một môi trường sống chất lượng rất cao theo tiêu chuẩn Nhật. Điều này rất quan trọng bởi một ngôi nhà chỉ có giá trị khi được đặt trong một hệ sinh thái giá trị", TS Thiện nhận định.