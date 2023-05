Thanh Lam, Phạm Phương Thảo thăng hoa trong đêm nhạc ‘Mạch nguồn Ví, Giặm’

Tối 14/5, chương trình nghệ thuật Mạch nguồn Ví, Giặm do Hội đồng hương Nghệ An tổ chức nhằm tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng đã diễn ra tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô.

Mạch nguồn Ví, Giặm do NSND Lê Tiến Thọ làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên làm cố vấn nghệ thuật.

TS Lê Doãn Hợp.

TS Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Trưởng ban tổ chức chương trình nhấn mạnh dù 5 nhạc sĩ tài hoa của xứ Nghệ đã đi xa nhưng dấu ấn về cuộc đời và tác phẩm âm nhạc bất hủ, ca từ ngọt ngào, nốt nhạc du dương, sâu lắng mang đậm chất dân ca Ví, Giặm vẫn lay động mãi trong tâm trí của khán giả.

“5 nhạc sĩ của đất Lam Giang được tôn vinh hôm nay đều là những người có đóng góp xứng đáng vào kho báu của nền âm nhạc Việt Nam; là niềm tự hào của nhân dân Nghệ An. Âm nhạc của các nhạc sĩ đã đồng hành và thăng hoa cùng dân tộc, tạo dựng những mốc son sáng giá trong dòng chảy văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân”, TS Lê Doãn Hợp khẳng định.

Ca sĩ Thanh Lam.

Những người con xứ Nghệ nói riêng và khán giả yêu mến 5 nhạc sĩ tài hoa nói chung đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc đậm chất dân ca xứ Nghệ.

Chương trình gồm 3 phần: Mơ Quê, Giai điệu tình yêu, Cung đàn đất nước dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Mạch nguồn Ví, Giặm là đêm dân ca Ví, Giặm đậm đà, tinh túy, ngọt lành như lời ru tuổi thơ của mẹ, như dòng nước mát sông Lam, như đỉnh non cao Đại Huệ. Tất cả hội đủ hương sắc, hoà quyện, đồng vọng, lan tỏa làm mãn nguyện 5 nhạc sĩ nơi vĩnh hằng, hài lòng công chúng kỳ vọng trước đó về bữa “đại tiệc âm nhạc”.

Ca sĩ Đinh Trang, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa.

Chương trình mở màn với bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (nhạc sĩ An Thuyên). Đó chính là lời tri ân, là tình cảm, tình yêu mà những người con xứ Nghệ gửi đến Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người.

Trong phần 1 - Mơ quê, khán giả được nghe giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Phạm Phương Thảo qua hai ca khúc Neo đậu bến quê (nhạc sĩ An Thuyên), Một Khúc tâm tình người Hà Tĩnh (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý). Từng ca từ trong bài hát đưa khán giả nhớ về hình ảnh núi Hồng, sông Lam - mạch nguồn câu hò, điệu ví của những làn điệu dân ca say đắm lòng người, để tiếng quê hương luôn thẳm sâu, là một chốn neo đậu bình yên cho mỗi người.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Mạch nguồn Ví, Giặm đã nuôi dưỡng biết bao cốt cách, tâm hồn người Nghệ. Để câu ca của gừng cay muối mặn, của phù sa sông quê, của tình người Nghệ, tiếp tục được bồi đắp trong những ca khúc đi cùng năm tháng, đắm say lòng người. Bài hát Mơ quê (nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca sĩ Huyền Trang) và Khúc hát sông quê (nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, ca sĩ Bùi Lê Mận) cũng đã truyền tải hết thông điệp đó.

Trong phần 2 - Giai điệu tình yêu, tiếng quê hương và mạch nguồn tình yêu với câu hò, điệu ví, những người nhạc sĩ đã thả hồn vào từng lời ca, nốt nhạc và ngân lên thành những giai điệu tình yêu chạm đến trái tim. Bài ca tình yêu ấy lần lượt được vang lên trong Hoa sữa, Ký ức đêm (nhạc sĩ Hồng Đăng, ca sĩ Thanh Lam), Mẹ yêu con (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca sĩ Đinh Trang), Đôi mắt đò ngang (nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, ca sĩ Đinh Trang, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa), Dư âm (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, NSƯT Đức Long), Ca dao em và tôi (nhạc sĩ An Thuyên, ca sĩ Thanh Tài).

Từ mạch nguồn Ví, Giặm, từ tình yêu với xứ sở, dải đất hình chữ S chát mặn chua cà, rát bỏng gió Lào, 5 nhạc sĩ tài hoa đã gửi vào nhạc phẩm những ca từ mang đậm hồn cốt, khí chất và bản lĩnh của con người xứ Nghệ. Từ tình yêu với quê hương xứ Nghệ, từ tình yêu lứa đôi và khát khao cống hiến, họ đã đóng góp tâm sức mình cho nền âm nhạc Việt Nam bằng một tình yêu tha thiết với đất nước, với Tổ quốc.

Ở phần cuối với chủ đề Cung đàn đất nước, tình yêu đó được vang lên trong giai điệu của các ca khúc Xa khơi (nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca sĩ Đinh Trang), Em chọn lối này (nhạc sĩ An Thuyên, ca sĩ Đỗ Tố Hoa), Làng quan họ quê tôi (nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, ca sĩ Lương Nguyệt Anh), Tiếng hát giữa rừng Pác Pó (ca sĩ Vũ Thắng Lợi) - một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, mà khi lắng lòng trong giai điệu này, người nghe thấy dáng hình Tổ quốc.

Khán giả đã thấy được bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Nghệ tuôn chảy trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Biển hát chiều nay (nhạc sĩ Hồng Đăng, NSƯT Vũ Tiến Lâm) là ca khúc kết chương trình. Hẳn đây là ngụ ý của ban tổ chức để khi khán giả ra về, hai tiếng quê hương vẫn cứ vang vọng mãi, như nhắc nhớ những người con xứ Nghệ về mạch nguồn Ví, Giặm đã không chỉ cho họ những giai điệu tình yêu tuyệt đẹp mà còn khơi gợi niềm tin, lòng tự hào với Tổ quốc.

Hơn 90 phút chương trình, bằng sự kết nối tài tình và sự thể hiện của các ca sĩ gắn liền với các ca khúc của 5 nhạc sĩ, khán giả đã thấy được bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Nghệ tuôn chảy trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

"Thông qua chương trình là lời nhắn gửi ý nghĩa để mỗi người con xứ Nghệ dù sinh sống, lập nghiệp ở bất kỳ đâu, dù trải qua bao gian truân, thử thách cũng sẽ vươn lên bằng ý chí, nghị lực và bằng sức sống mãnh liệt của con người xứ Nghệ - như chính những tấm gương sáng mãi của 5 cố nhạc sĩ đáng kính", TS Lê Doãn Hợp khẳng định.

(Nguồn: Vietnamnet)