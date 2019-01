Ba hiệu phó mầm non xuống làm giáo viên do chưa đủ điều kiện bổ nhiệm

(VTC News) - UBND TP. Thanh Hóa vừa ban hành văn bản hủy bỏ quyết định bổ nhiệm ba Phó hiệu trưởng trường mầm non do chưa đủ điều kiện.

Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thanh Hóa cho biết, UBND thành phố đã ký quyết định hủy bỏ bổ nhiệm đối với ba Phó hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn.

Ba người đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, SN 1973, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hải (phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa); bà Lê Thị Phương Thúy, SN 1986, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) và bà Trương Thị Giang SN 1987, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thành (phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa).

Nguyên nhân, ba vị phó hiệu trưởng này bổ nhiệm chưa đúng quy trình. Họ sẽ trở về vị trí làm việc như trước là giáo viên. Sau đó, huyện sẽ xem xét làm lại quy trình cho những người đủ điều kiện.

“Chủ trương chung của tỉnh Thanh Hóa là hủy quyết định bổ nhiệm đối với người được bổ nhiệm không đúng quy trình, ngay cả những người có chức vụ cao hơn để xem xét. Ví dụ, một số phòng ban như phó phòng nếu bổ nhiệm chưa đúng quy trình thì cũng bị hủy”, ông Lựu nói thêm.

>>> Đọc thêm: Đỗ qua thi tuyển, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng chính thức được bổ nhiệm

Đại học Y Hà Nội có hiệu trưởng mới Sáng 12/11, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Tạ Thành Văn giữ chức hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội.

Sau nhiều sóng gió, Đại học Hoa Sen có hiệu trưởng mới Giáo sư Mai Hồng Quỳ, nguyên hiệu trưởng Đại học Luật TP.HCM sẽ về làm hiệu trưởng của Đại học Hoa Sen TP.HCM trong thời gian tới.

Nhật Tâm