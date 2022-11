Thanh Hà và Quốc Thiên ngọt ngào trong đêm nhạc 'Tháng năm bên nhau'

Trong tiết trời se lạnh đầu đông của những ngày cuối tháng 11, khung cảnh miền Bắc nơi đâu cũng thật tình, thật lãng mạn bởi cái lạnh khiến cho ai ai cũng muốn xích lại gần nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện đêm đông dài bất tận. Trong không khí tuyệt vời ấy, được cùng người yêu thương ngồi bên nhau thưởng thức những bản tình ca lay động lòng người thì còn gì tuyệt vời hơn?

Trên hành trình thắp lên những rung cảm tuyệt vời của tâm hồn và nghệ thuật, Soul Of The Forest gửi tới khán giả những khúc tình ca bất hủ với sự góp giọng của ca sĩ Quốc Thiên, Thanh Hà cùng khách mời nhạc sĩ Phương Uyên trong đêm nhạc "Tháng năm bên nhau". Từng hạt mưa long lanh rơi qua tán thông trong một buổi tối cuối tuần như món quà vô giá của thiên nhiên, tạo nên tấm nền sân khấu thêm lung linh, tình cảm và lãng mạn.

Cơn mưa đầu đông khiến cho sân khấu Soul of the Forest thêm lãng mạn.

Sự thăng hoa trong âm nhạc của Thanh Hà và Phương Uyên

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát sâu lắng, tình cảm, suốt hơn 20 năm qua, Thanh Hà là một tên tuổi được đông đảo khán giả yêu mến. Không chỉ thu hút công chúng bằng việc thể hiện thành công nhiều ca khúc nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc Trịnh... Thanh Hà còn gây ấn tượng bởi hình ảnh trẻ trung, phóng thoáng.

Đến với Soul of the Forest, Thanh Hà gửi tới khán giả những bản tình ca bất hủ làm nên tên tuổi của cô trong suốt những năm qua như: Hỡi người tình, Giá như mình đừng yêu nhau, Sợ yêu…

Từng được biết đến với vai trò là ca sĩ, nhạc sĩ trước khi trở thành nhà sản xuất âm nhạc mát tay cho nhiều ca sĩ và dự án âm nhạc, Phương Uyên là một nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Việt. Hạnh phúc trong tình yêu là chất xúc tác không nhỏ để cặp đôi Thanh Hà - Phương Uyên có được sự thăng hoa và những sản phẩm nhạc chất lượng.

Thanh Hà và Phương Uyên hòa giọng ngọt ngào trên sân kháu Soul of the Forest.

Quốc Thiên chinh phục khán giả với những tình khúc lãng mạn

Được khán giả biết đến khi trở thành Quán quân Vietnam Idol mùa 2 năm 2008, Quốc Thiên chinh phục khán giả bởi giọng hát truyền cảm cùng với cách xử lý ca từ tinh tế. Trong đêm nhạc "Tháng năm bên nhau", Quốc Thiên đã gửi tới khán giả những tình khúc ngọt ngào, chiếm trọn tình cảm của khán giả như: Mong manh tình về, Chia cách bình yên, Đông dịu ngọt…

Quốc Thiên gửi tới khán giả Soul of the Forest những tình khúc lãng mạn.

Đêm nhạc “Tháng năm bên nhau” khép lại nhưng những xúc cảm tuyệt vời vẫn còn đong đầy nơi trái tim của mỗi khán giả yêu nhạc. Soul of the Forest 13 chủ đề “Giấc mơ mùa đông” được thể hiện qua tiếng hát của Uyên Linh và Trung Quân sẽ được gửi tới quý vị vào ngày 9/12 tới.

Nếu đã may mắn sở hữu một chỗ ngồi ưng ý dưới tán thông xanh, mời quý khách gọi đến hotline 0866980368 để được “Đưa đón tận nơi - Thảnh thơi nghe nhạc”.

Dưới những tán thông xanh mát, Soul of the Forest sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện bằng sự rung động của tâm hồn và kết nối xúc cảm trong một không gian âm nhạc gần gũi, lãng mạn. Soul of the Forest mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao với nhiều cung bậc cảm xúc cùng hệ thống âm thanh đẳng cấp quốc tế và dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Diễn ra định kỳ 2 số/tháng tại Flamingo Đại Lải, chuỗi đêm nhạc giữa rừng thông hứa hẹn trở thành điểm đến nghệ thuật không thể bỏ lỡ mỗi dịp cuối tuần.

Ưu đãi áp dụng cho quý khách tham gia chương trình:

- Early bird cho khách đặt dịch vụ trước 7 ngày

- Dịch vụ xe đưa đón 2 chiều Hà Nội - Đại Lải

Hotline: 0866980368