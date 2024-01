Thành Bưởi mập mờ quảng cáo chạy tuyến TP.HCM - Cần Thơ, Sở GTVT đề nghị xử lý

(VTC News) -

Ngày 18/1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông tin đã gửi văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp giải quyết nội dung thông tin đăng tin trên môi trường mạng điện tử liên quan đến Công ty TNHH Thành Bưởi.

Theo Sở GTVT TP.HCM, đơn vị nắm được vụ việc trên môi trường mạng điện tử đang có thông tin với nội dung "Nhà xe Thành Bưởi chính thức công bố tổng đài xe đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian chỉ còn 2 giờ 30 phút".

Sở GTVT TP.HCM cho biết, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Thành Bưởi tổng cộng 91 triệu đồng và áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thời hạn 3 tháng, từ ngày 3/11/2023 đến ngày 3/2/2024.

Nhà xe Thành Bưởi liên tục đăng quảng cáo chạy tuyến TP.HCM - Cần Thơ lên Fanpage có tích xanh.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM cũng ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với Công ty Thành Bưởi, do vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 19 Nghị định số 10/2020 với lỗi "Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh".

Đối với nội dung thông tin trên môi trường mạng điện tử liên quan đến Công ty Thành Bưởi, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Sở TT&TT TP.HCM ngăn chặn các thông tin nêu trên trong thời gian nhà xe này bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến ngày 3/2/2024.

Trước đó, ngày 10/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương (sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) để điều tra hành vi "Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, Điều 263 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, ngày 30/9/2023, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - Đà Lạt trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5/8. Xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, làm 5 người tử vong, 3 người bị thương.