Tháng Ngâu, thị trường bất động sản vẫn sôi động

(VTC News) -

Đầu tháng Bảy âm lịch năm nay, anh Phạm Văn Ngà - cư dân sống ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hà Nội vui mừng thông báo với bạn bè về việc anh vừa xuống tiền để chốt mua một căn hộ chung cư “triệu view” ngay trong khu đô thị Đại Kim. Theo anh Ngà, căn hộ mà vợ chồng anh quyết định đầu tư nằm trong số những căn hộ “hoa hậu” tại dự án này.

“Với diện tích 105 m2, căn góc có 2 ban công rộng, 3 phòng ngủ đầy ánh sáng, sổ đỏ đầy đủ, đây là căn hộ được gia đình tôi tìm kiếm lâu nay. Tuy nhiên đúng thời điểm này mới có người rao bán. Vì thế, dù có chút lăn tăn về tháng Ngâu nhưng chúng tôi vẫn quyết định đặt tiền để mua”, anh Ngà nói.

Thị trường bất động sản trong tháng Ngâu vẫn có nhiều giao dịch. (Ảnh minh họa)

Theo anh Đỗ Văn Dương, nhân viên sales bất động sản khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội) những căn hộ có vị trí đẹp như trên không có nhiều. “Một dự án chung cư chỉ có số lượng hạn chế vài chục trên tổng số hàng trăm căn hộ. Nên khi có thông tin là ngay lập tức có nhiều người quan tâm. Nếu thỏa thuận được về giá và đáp ứng được tài chính, người mua nên nhanh chóng chốt cọc vì cơ hội để mua một căn hộ chung cư ưng ý trong giai đoạn này không cao”, anh Dương nói.

Anh Dương cho biết thêm từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, anh đã có 2 giao dịch được chốt thành công, gồm một giao dịch chung cư và một giao dịch nhà đất. “Đây là các phân khúc bất động sản được nhiều người quan tâm hiện nay vì đáp ứng được nhu cầu ở thực tế. Thị trường có thể ảm đạm ở các dự án lớn, xa trung tâm còn bất động sản trong phố hiện vẫn được giao dịch khá nhiều”, môi giới này cho biết.

Chị Nguyễn Vân Anh, sales môi giới chuyên nhà đất trong phố, cũng thông tin, phân khúc này hiện đang được giao dịch nhiều nhất trên thị trường bất động sản. Mới đây, chị Vân Anh đã môi giới thành công một căn nhà trên phố Tương Mai, Hà Nội. “Nhà mới xây, diện tích 50m2, ngõ khá rộng nhưng giá chỉ nhỉnh hơn 6 tỷ đồng. Mức giá này chỉ có ở thời điểm này, nếu để đến gần cuối năm, giá sẽ chênh lên vài trăm triệu là chuyện bình thường”, nữ môi giới cho hay.

Nhiều năm kinh doanh bất động sản, chị Vân Anh thừa biết tâm lý tránh tháng Ngâu của khách hàng. “Tuy nhiên, tháng Ngâu năm nay lại rơi đúng vào điểm đáy của thị trường bất động. Vì vậy, với những người đang có nhu cầu mua nhà để ở thật, họ không ngại xuống tiền nếu tìm được sản phẩm đúng ý”, chị Vân Anh nói.

Ở lĩnh vực cho thuê bất động sản, giai đoạn này, căn hộ chung cư hay nhà đất trong phố cũng thu hút được nhiều giao dịch. Riêng giá nhà cho thuê tại các quận trung tâm TP. Hà Nội đã tăng đáng kể so với hơn 1 năm trước. Ví dụ giá căn hộ có diện tích 100 m2 tại dự án Royal City (Hà Nội) hiện ở mức 18 triệu đồng/tháng so với 16 triệu đồng/tháng cách đây 1 năm. Cùng diện tích này, căn hộ ở Time City sẽ có giá 20 triệu đồng/tháng, cao hơn từ 2-4 triệu so với 1 năm trước đó. Với các dự án chung cư tầm trung, một căn hộ có diện tích 100 m2 cũng đang được cho thuê ở mức 15 triệu đồng/tháng so với 13 triệu đồng/tháng vào một năm trước.

Trong khi đó, phân khúc nhà riêng ở Hà Nội tiếp tục duy trì mức tăng giá. Cụ thể, những căn nhà riêng tại quận Thanh Xuân, khu vực Nhân Chính, Khương Trung, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam, Khương Mai, Kim Giang…có giá bán dao động 3,2 - 3,5 tỷ đồng/căn vào cuối năm ngoái thì hiện tại đã tăng lên 3,3 - 3,7 tỷ đồng/căn.

Theo các chuyên gia bất động sản, quý III/2023, thị trường bắt đầu có những dấu hiệu tích cực so với quý I và quý II. Việc lãi suất ngân hàng hạ nhiệt, giữ ở mức ổn định sẽ khiến dòng tiền sớm tìm đến lĩnh vực bất động sản.

Trong giai đoạn cuối năm 2023, dù có thể chưa tạo ra được dòng tiền khai thác, kinh doanh với giá trị lớn nhưng thị trường sẽ phục hồi cục bộ ở một số phân khúc, khu vực khi nhà đầu tư trung hạn bắt đầu giải ngân.