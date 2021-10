Than Quảng Ninh không được dự V-League 2022

(VTC News) -

CLB Than Quảng Ninh sẽ không góp mặt tại V-League 2022. Đội chủ sân Cẩm Phả không đáp ứng các tiêu chí dự giải, do đó không được cấp phép tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp trong năm 2022. Như vậy, V-League 2022 chỉ còn 13 đội bóng tham dự.

Than Quảng Ninh gặp khó khăn tài chính từ năm 2019, khi đội bóng này không còn đủ khả năng chi trả tiền lương, thưởng, lót tay cho cầu thủ để thi đấu chuyên nghiệp.

Than Quảng Ninh không thi đấu tại V-League 2022.

Đầu mùa 2021, nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú,... viết tâm tư yêu cầu ban lãnh đạo đội thanh toán 7 tháng tiền lương và các khoản thưởng. Dù sau đó ông bầu Phạm Thanh Hùng đã ứng trước tiền để trả 7 tháng lương, nhưng sau đó tình trạng nợ lương vẫn tiếp diễn.

Các cầu thủ Quảng Ninh không nhận được các khoản thưởng, lót tay từ năm 2020, dẫn đến phải tìm sang các CLB khác, như Xuân Tú, Hồng Quân sang CLB Topenland Bình Định, Dương Văn Khoa đến CLB TP.HCM, Nguyễn Hai Long đến Hà Nội FC.

Một số cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh phải làm nghề khác để duy trì cuộc sống, như thủ môn Phan Minh Thành làm công nhân ở nhà máy dệt may. Một số cầu thủ Than Quảng Ninh đã nhận được giấy thanh lý hợp đồng, trong khi số còn lại đang chờ tín hiệu từ ban lãnh đạo đội.

Trước đó, Than Quảng Ninh cũng không đủ điều kiện dự các giải do AFC tổ chức dành cho các CLB. Nên dù xếp ở vị trí thứ ba (trước khi giải đấu bị hủy), nhưng Quảng Ninh sẽ không góp mặt tại AFC Cup 2022.

Hiện VFF, ban tổ chức giải chưa thống nhất phương án V-League sẽ thi đấu với 13 đội, hay đôn 1 đội từ giải hạng Nhất để thế chỗ Than Quảng Ninh.