Thân hình gợi cảm khiến Liễu Nham khổ sở suốt 13 năm

Trên Sohu, khi nói về cuộc sống hiện tại ở tuổi 41, Liễu Nham tự bằng lòng: "Chục năm biến cố rồi cũng có ngày sóng yên biển lặng. Tôi từng không may mắn đến cùng cực trong sự nghiệp. Nhưng cuối cùng, cái tên Liễu Nham cũng được công nhận, thay đổi định kiến sau hơn 15 năm".

Trong showbiz Hoa ngữ, Liễu Nham là người đẹp lận đận. Cô có hình thể gợi cảm, liên tục vướng tin đồn đổi tình lấy vai diễn và từng bị xem là dạng diễn viên "hạ cấp".

Làm lại từ đầu trong thầm lặng

Đoàn làm phim Mộng hoa lục kết thúc giai đoạn ghi hình vào ngày 5/7. Hình ảnh hiếm hoi của Liễu Nham trên phim trường được công bố. Đây là dự án truyền hình lớn, được chú ý bậc nhất của nữ diễn viên sau hơn 4 năm vướng thị phi với các nam đồng nghiệp, bị người trong giới lạnh nhạt.

Lần này, Liễu Nham hợp tác với các diễn viên tiếng tăm như Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Lâm Duẫn. Trong phim, cô vào vai Tôn Tam Nương. Nhân vật có cuộc sống hôn nhân bất hạnh, muốn nhảy xuống sông tự vẫn nhưng được Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi đóng) cứu giúp. Cuối cùng, họ đồng hành lên Biện Kinh và mở quán trà.

Tạo hình của Liễu Nham trong Mộng hoa lục.

Đọc qua kịch bản, Sina cho rằng vai diễn mới của Liễu Nham phù hợp với độ tuổi, nặng chiều sâu tâm lý. Dù chỉ là vai phụ, màn thể hiện của nữ diễn viên rất đáng trông đợi bởi cách xây dựng nhân vật của Mộng hoa lục mang sắc riêng biệt, mỗi người một số phận sẽ giúp diễn viên có đất riêng "dụng võ", không giẫm chân nhau.

Tạo hình nhân vật Tôn Tam Nương của Liễu Nham cũng được khen đẹp mặn mà, sắc sảo.

Theo Sina, vai nữ phụ trong Mộng hoa lục là đền bù xứng đáng cho sự cố gắng của Liễu Nham. Phải sau 13 năm theo nghiệp diễn xuất, giới chuyên môn và khán giả mới đánh giá cao tài năng của cô đào năm xưa từng được gọi với danh hiệu "bom sex Trung Quốc" với bộ phim Người hưởng lợi.

Ở Người hưởng lợi, Liễu Nham vào vai Nhạc Miểu Miểu - người nổi tiếng trên mạng xã hội. Công việc mỗi ngày của cô là livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Để lôi kéo khán giả, Nhạc Miểu Miểu bất chấp mọi chiêu trò, nói dối xuất thân và tuổi tác. Sau mỗi buổi phát sóng trực tuyến, cô quay về thực tại bản thân đã là người phụ nữ 38 tuổi, kinh tế eo hẹp và sống trong một căn phòng ọp ẹp.

Vai cô gái nông thôn Nhạc Miểu Miểu do Liễu Nham thể hiện, chinh phục được Hội đồng tổ chức giải Kim Kê 2020. Cô được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc, cùng với Châu Đông Vũ hồi tháng 11. Trước đó, tại Liên hoan phim quốc tế Macau 2019, Liễu Nham cũng nhận danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhờ diễn xuất thuyết phục trong phim Người hưởng lợi.

Trong bài phát biểu tại Kim Kê, Liễu Nham nói: "Nhiều người bất ngờ vì tôi có tên trong giải thưởng. Bất ngờ cũng không sao, có nghĩa là các bạn ấn tượng". Vài năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ chuyển sang hình tượng kín đáo hơn, âm thầm ra mắt dự án mới.

Không khoe thân để kiếm danh vọng

Không thể phủ nhận rằng khán giả chú ý đến Liễu Nham nhờ hình thể gợi cảm, đặc biệt là vòng một nóng bỏng. Năm 2008, nữ diễn viên bước chân vào con đường diễn xuất với vai phụ trong các phim điện ảnh.

Vai diễn của cô trong Họa bích đánh dấu lần đầu tiên Liễu Nham xuất hiện trên màn ảnh với trang phục mát mẻ, không ngần ngại thực hiện cảnh quay bán nude.

Vẻ đẹp nóng bỏng của Liễu Nham bị khai thác tối đa trên màn ảnh. (Ảnh: Weibo)

Sau đó, khi tham gia dự án phim như Bí mật 12 chòm sao, Bất nhị thần thám, Lấy chồng hoàn hảo, Sự thật rợn người... các nhân vật do Liễu Nham thể hiện gắn liền với những cảnh nóng, khoe thân gợi cảm.

Thời điểm đó, nhiều nhà sản xuất thừa nhận họ mời Liễu Nham và cố gắng chèn cảnh khoe cơ thể của cô vào tác phẩm để hút khán giả tới rạp, theo Sina.

Năm 2013, Liễu Nham có màn khoe thân táo bạo nhất trong sự nghiệp diễn xuất khi tham gia Tứ đại danh bổ 2.

Cô diễn vai ma nữ Như Yên và tốn không ít giấy mực của truyền thông với cảnh tắm trần để lộ vòng một và vòng ba. Vai diễn của người đẹp là nhân vật phim truyền hình gây ồn ào nhất năm.

Đi lên bằng những đường cong hút mắt, khoảnh khắc khiêu khích trước ống kính hay thậm chí là danh xưng "bom sex", "siêu vòng một của Trung Quốc", Liễu Nham một mực khẳng định đây không phải là con đường cô dùng để nổi tiếng ở showbiz.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân bị lợi dụng đóng cảnh nóng, khoe da thịt mà không có mục đích rõ ràng, hợp lý. Tuy nhiên, cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận "cởi" trước ống kính. Năm đó, mẹ cô mắc bệnh ung thư và cần số tiền lớn để điều trị.

Trong Tứ đại danh bổ 2, Liễu Nham ở giữa bồn tắm đầy hoa, từng có câu thoại: "Chẳng có ai nhìn mặt tôi, cũng chẳng có ai nhìn mắt tôi, tất cả đều nhìn ngực tôi".

Gắn với hình gợi cảm, nữ diễn viên bị so sánh với Can Lộ Lộ. Thậm chí, khi vào vai thiếu nữ dịu dàng, yếu đuối Tần Khả Tình trong Tân Viên nguyệt loan đao, cô vẫn bị khán giả phán "như diễn Phan Kim Liên". Các vai diễn do Liễu Nham thể hiện từng trở thành từ khóa được tìm kiếm gắn với phim khiêu dâm.

Trên iFeng, Liễu Nham chia sẻ cô muốn chứng minh khả năng diễn xuất không giới hạn của mình tại showbiz Trung Quốc. "Tôi không phải là mỹ nhân gợi cảm chỉ biết mua vui cho cánh đàn ông trên màn ảnh", cô khẳng định.

Là nữ diễn viên bốc lửa nhưng hơn ai hết, Liễu Nham muốn phá bỏ mọi định kiến về những nữ diễn viên gợi cảm. Cô không muốn bị nhìn nhận là "bình hoa di động" với những vai diễn nhạt nhẽo, không có số phận trên màn ảnh, ngoài những màn khoe thân vô nghĩa.

"Tôi muốn các đạo diễn nhìn thấy tố chất của mình, người có khả năng diễn xuất ở đủ loại vai từ điên rồ, quỷ quyệt đến đến những vai đòi hỏi tâm lý phức tạp, tinh tế", cô chia sẻ trên Sohu.

Trả giá khi nổi tiếng nhờ hình thể

Ngay khi tên tuổi được biết đến, Liễu Nham bắt đầu thấm thía cái giá phải trả vì ngoại hình nóng bỏng của mình. Chính sự phô bày cơ thể quá mức trên màn ảnh khiến cô vướng nhiều lùm xùm

Trên iFeng, Liễu Nham chia sẻ cô nhận ra tác hại việc quá nổi tiếng chỉ nhờ lợi thế hình thể. Nữ diễn viên bị nhiều đồng nghiệp xa lánh, nhất là các nam nghệ sĩ vì ngại thị phi. Nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, Liễu Nham chỉ có duy nhất Đại Bằng là bạn thân.

Đại Bằng là người đàn ông đứng sau giúp đỡ Liễu Nham. (Ảnh: Weibo)

Sao nữ 41 tuổi khẳng định Đại Bằng khác xa số đông phái mạnh trong showbiz. Anh không xem cô là kiểu nghệ sĩ sáo rỗng, đi lên bằng con đường khoe thân mà đánh giá thông qua tính cách và năng lực. "Ngoài cha tôi, Đại Bằng là người đàn ông thứ 2 coi trọng tôi", Liễu Nham cho hay.

Họ bắt đầu tình bạn và trở thành đối tác ăn ý trên màn ảnh từ năm 2007. Sau lễ trao giải Kim Kê, người đẹp sinh năm 1980 cho hay cô may mắn khi gặp được Đại Bằng. Anh hai lần "cứu vớt" cuộc đời Liễu Nham.

Trong giai đoạn danh tiếng nở rộ, Liễu Nham nỗ lực tìm kiếm vai diễn để bứt phá, thoát khỏi hình ảnh người đẹp gợi cảm, nhưng không gặp may. "Ai cũng cho rằng Liễu Nham chỉ biết cởi, không có gì ngoài cơ thể đẹp", cô nói.

Đại Bằng sau đó đã giới thiệu cô vào đoàn phim Siêu nhân bánh rán (2015). Tên tuổi Liễu Nham trở nên nổi bật sau thành công của bộ phim.

Đây chỉ là tác phẩm hài với chi phí sản xuất không cao ( 13 triệu USD ) và thu về tới 187 triệu USD . Liễu Nham vào vai của chính mình với nhiều câu thoại chua chát khi nói về quá trình lập nghiệp của bản thân cũng như việc bị định kiến do thân hình nóng bỏng.

Cũng trong năm 2015, Liễu Nham còn giành được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc của giải Bạch Ngọc Lan với tác phẩm Thiếu soái. Cô bước đầu được công nhận về khả năng diễn xuất.

Sự nghiệp đang suôn sẻ, năm 2016, khi tham gia hôn lễ của nam diễn viên Bao Bối Nhĩ với vai trò phù dâu, Liễu Nham vướng ồn ào với loạt tài tử trong showbiz. Vụ việc khiến cô bị người trong giới xa lánh dù chính sao nữ mới là nạn nhân của trò đùa giỡn quá trớn.

Trên tờ Hoàn Cầu, Liễu Nham cho biết cô bị hủy toàn bộ hợp đồng quảng cáo và nhiều vai diễn sau vụ tai tiếng. Người đẹp phải chuyển sang livestream bán hàng để duy trì thu nhập. Sau này nhờ sự giúp đỡ của Đại Bằng, cô nhận được vai phụ hoặc vai khách mời trong các phim.

Cho đến tận năm 2019, biểu tượng gợi cảm một thời mới trở lại màn ảnh với vai chính trong Người hưởng lợi. Không ai khác, Đại Bằng là người tiến cử Liễu Nham.

Không vuột mất cơ hội nghìn vàng được trao bởi sự tin tưởng của người bạn thân, nữ diễn viên dồn toàn lực đầu tư cho vai diễn. Năng lực của Liễu Nham được giới phê bình và khán giả đánh giá cao.

"Sự nghiệp, danh tiếng và cuộc đời của Liễu Nham đã bước sang một bước ngoặt mới với những điều rực rỡ hơn nữa nhờ Đại Bằng. Anh ấy đã hai lần tái sinh Liễu Nham. Đại Bằng chính là người giúp tôi thoát khỏi định kiến và cái nhìn miệt thị của người trong ngành lẫn công chúng", Liễu Nham nói.