Tết ý nghĩa và tiện lợi với bánh Karo trứng tươi chà bông

Tết cận kề, cũng là lúc các chị em phụ nữ lên kế hoạch mua sắm đồ đạc thiết yếu và thực phẩm cho cả gia đình trong kỳ nghỉ lễ. Mua gì, ăn gì… để có những bữa ăn đa dạng, dinh dưỡng, ngon miệng cho cả nhà, mà vẫn tiện lợi và giúp Tết được thảnh thơi là câu hỏi của rất nhiều người mẹ.

Ngoài những mâm cơm cúng Tết với những món ăn truyền thống mẹ nấu, là các đồ ăn nhẹ đa dạng mẹ mua như hoa quả, sữa, bánh kẹo… Những thức quà bánh, những món ăn nhẹ, ăn phụ... là tuyệt chiêu của các bà mẹ. Không chỉ giúp cải thiện bữa ăn cho cả nhà, tránh cảm giác nhàm chán, ngán ngấy vì những món ăn dầu mỡ mang lại, chúng còn rất tiện lợi, giúp bữa ăn ngày Tết của cả nhà trở nên đơn giản mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng và sự ngon miệng cho con trẻ. Một trong số những món ăn được các bà mẹ yêu thích lựa chọn là bánh Karo trứng tươi chà bông của Richy.

Món ăn ngon miệng, tiện lợi và dinh dưỡng cho ngày Tết

Chị Hằng Nga (Hà Nội) thường lựa chọn bánh Karo trứng tươi chà bông làm món ăn nhẹ cho cả nhà, đã ghé siêu thị để mua Karo để tiếp tục sử dụng cho mùa Tết năm nay: “Với gia đình mình, Karo là chiếc bánh tiện lợi thường ngày - cùng con đi học, theo mẹ đi làm, hay trong vali của bố khi đi công tác... Tết này, Karo chắc chắn sẽ là lựa chọn của cả gia đình Nga. Cả nhà đi du xuân, đi chúc Tết về mà thấy đói bụng, có Karo bóc ra ăn liền rất ngon và tiện”.

Chị Hằng Nga cùng con trai đi mua bánh Karo trứng tươi chà bông tại siêu thị.

Với thành phần là những nguyên liệu tươi, ngon, lành và sạch là trứng tươi và chà bông…, bánh Karo đem đến hương vị tự nhiên thuần khiết, nguyên lành và ấn tượng. Khi thưởng thức, hương thơm ngậy của trứng, mùi vị mặn mà của mắm và nước tương, đặc biệt là độ mềm dai đậm vị của những sợi thịt gà đan dày khắp chiếc bánh cho cảm giác ngon miệng, mang đến trải nghiệm vị giác ấn tượng và trọn vẹn cho người dùng bánh.

Món quà biếu tặng ý nghĩa dịp đầu xuân

Bằng vị ngon và sự tiện lợi của mình, bánh Karo trứng tươi chà bông sớm chinh phục những người nội trợ chính trong gia đình, ngay cả những “hot mom” (bà mẹ nổi tiếng) cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, với phiên bản Tết đặc biệt ra mắt trước thềm xuân Tân Sửu 2021, Karo càng trở nên thu hút và gây ấn tượng, được các bà mẹ lựa chọn nhiều hơn.

MC Minh Trang hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân Facebook: “Đợt Tết này, mấy bạn Karo nhỏ xinh vẫn mềm mềm thơm ngon lại được khoác 1 lớp áo mới đỏ tươi tưng bừng, sẵn sàng trở thành 1 món quà thiết thực, ý nghĩa, cùng lời chúc “ấm, no" gửi trao gia đình, bè bạn”.

MC Minh Trang lựa chọn Karo phiên bản Tết với sắc đỏ rực rỡ, tươi tắn.

Đón tân niên – thay áo mới, bánh Karo trứng tươi chà bông phiên bản Tết mang sắc đỏ - vàng hân hoan và tươi mới. Màu đỏ vốn tượng trưng cho may mắn, niềm vui, trong khi sắc vàng từ ngàn đời nay vẫn được coi là màu sắc của sự tốt lành, tài lộc như ý. “Thay áo mới cho Karo mừng Tết đến xuân về, chúng tôi mong muốn chiếc bánh trứng tươi chà bông thuần Việt sẽ mang những ý nghĩa tốt lành và may mắn, cùng mọi gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng” – đại diện của Richy chia sẻ.

Bánh Karo trứng tươi chà bông với phiên bản hộp Tết rực rỡ, hân hoan, mang lời chúc tốt lành đến mọi gia đình dịp đầu xuân năm mới.

Tết đến xuân về, có Karo trên bàn thết khách đến chơi nhà, không chỉ là cách để dẫn dắt câu chuyện, mà còn là món ăn nhâm nhi khi chuyện trò rôm rả, và chia sẻ ngọt bùi ngày đầu năm mới. Nhỏ gọn, tiện lợi, dinh dưỡng và ngon miệng, Karo là chiếc bánh bên cả nhà khi đi chơi xa hay chúc Tết đầu năm. Đặc biệt, với phiên bản mới – Karo hộp Tết đỏ ấn tượng cũng trở thành món quà biếu tặng tuyệt vời và ý nghĩa, giúp trao gửi thành ý, lời chúc tốt lành, cho tình thân thêm khăng khít, cho mối tâm giao thêm bền chặt và giúp những yêu thương càng thêm đong đầy dịp đầu xuân năm mới.

Bánh Karo trứng tươi chà bông - chiếc bánh của mọi nhà dịp Tết truyền thống 2021.