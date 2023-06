Tên Minh Khang có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Theo từ điển Hán – Việt, Minh có nghĩa là thông minh, sáng suốt. Đồng thời, nó còn có ý nghĩa chỉ sự minh bạch, công bằng, luôn rõ ràng trong mọi việc; thường được các bậc cha mẹ gửi gắm mong muốn tính cách thẳng thắn, không mưu đồ của đứa trẻ mang tên này.

Khang có thể được hiểu là an khang, thịnh vượng, thể hiện sự giàu có, sung túc. Người tên Khang có cuộc sống toàn diện cả về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Khang còn mang ý nghĩa bình an. Mọi việc trong cuộc sống đều tốt lành, yên ổn và tinh thần luôn thoải mái. Nó sẽ mang đến sự dễ chịu, khiến cuộc sống luôn tươi đẹp và có ý nghĩa hơn.

Nhìn chung, những người tên Minh Khang thường sẽ có tính tình thật thà, ngay thẳng. Họ ít khi gian dối hay lừa gạt người khác nên thường rất được mọi người quý mến. Không chỉ có vậy, người mang tên Minh Khang còn luôn có quý nhân phù trợ trước mọi biến cố nên rất dễ thành công trong công việc.

Như vậy, tên Minh Khang có hàm nghĩa là mong có một cuộc sống bình an, yên ổn, khỏe mạnh và giàu sang. Khi lựa chọn cái tên Minh Khang đặt cho con, các bậc cha mẹ cũng mong muốn con sẽ là người ngay thẳng, rõ ràng, mạnh khỏe, bình an, thông minh và gặp nhiều may mắn.

