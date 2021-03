Teelab - Nét chấm phá giữa làng thời trang Việt

(VTC News) -

Phong cách thời trang cá tính của Gen Z

Điểm đặc biệt dễ thấy ở thế hệ Gen Z (những người sinh năm từ 1997 – 2005) là nhận thức mạnh mẽ về việc phải sống có phong cách, trọn vẹn và tạo giá trị của riêng mình. Gen Z tự tin, luôn muốn trải nghiệm, không ngừng sáng tạo để tìm hướng đi mới và làm nên những giá trị khác biệt. Khác với thế hệ Y là “Chạy theo xu hướng” thì các bạn trẻ ngày nay thích là người “Đi đầu xu hướng”. Đó cũng chính là lý do mà Teelab - một nét chấm phá trong làng thời trang Việt ra đời.

Thấu hiểu khao khát được khẳng định cái tôi cá nhân của giới trẻ nói chung và Gen Z nói riêng, Teelab mang trong mình sứ mệnh giúp giới trẻ Việt Nam có thể tự do thể hiện cá tính và sự độc đáo của mình qua từng bộ outfit. Từ những ngày đầu thành lập, Teelab đã sở hữu cho mình quan điểm “dám nghĩ dám làm cùng châm ngôn “experience on your style” để cổ vũ tinh thần, lối sống văn minh của các Gen Z-ers.

Tinh thần của Teelab được thể hiện rõ nhất qua câu chuyện và các sản phẩm độc đáo của Brand. CEO trẻ của Teelab – anh Nguyễn Tiến Hưng mong muốn rằng Teelab sẽ có thể đóng vai trò là “tuyên ngôn thời trang” của các bạn trẻ phong cách, nơi mà các bạn được là chính mình, được tự do thể hiện hết tất cả nhưng góc cạnh thú vị và độc nhất trong mỗi cá nhân.

Anh Hưng chia sẻ: “Trong thị trường ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ hơn, các bạn trẻ không chỉ lựa chọn một sản phẩm vì mẫu mã, chất lượng, các bạn ấy còn chú trọng vào “cái hồn” của sản phẩm, tính độc đáo, sự nhận biết thương hiệu, cũng như nhiều yếu tố tinh thần khác. Mỗi artwork của Teelab không chỉ đơn thuần là hình vẽ, mà đó còn là những câu chuyện đời thường nhưng sâu sắc được các Scientist nhà Teelab lồng ghép khéo léo trong từng sản phẩm.”

Chất “đời”, chất “bụi” trong từng sản phẩm

Khác biệt mà vẫn gần gũi là điều mà Teelab muốn gửi đến khách hàng qua bộ sưu tập áo thun Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè và Sài Gòn Hiphop. Dòng sản phẩm đầu tiên của Teelab này nhanh chóng gây tiếng vang lớn bởi thiết kế độc đáo, đánh trúng tâm lý “thể hiện mình” của Gen Z. Artwork mang đậm phong cách đường phố như Trà Đá, thói quen hút Thuốc Lào hay nghệ thuật Graffiti là những nét đặc trưng mà chỉ nhắc đến thôi thì các bạn trẻ cũng đã cảm nhận được rất rõ “vibe” và cá tính mà Teelab muốn gửi gắm. Sự đời thường, gần gũi nhưng vẫn rất “chất” và “real” có lẽ là điểm nổi bật nhất có thể thấy trong từng sản phẩm của Teelab.

Anh Hưng cũng chia sẻ thêm: “ Mình làm thời trang hướng tới các bạn trẻ năng động Gen Z, các bạn ấy bây giờ tinh tế lắm, các bạn luôn muốn hướng tới những sản phẩm có thể thể hiện rõ nhất cá tính của bản thân, sống thật chơi thật. Vì vậy những điều an toàn, hay đơn giản mà thế hệ gen Y theo đuổi có lẽ không còn phù hợp với các bạn ấy nữa rồi. Chính vì thế Teelab mong muốn có thể giúp các bạn ấy được tự tin thể hiện bản thân mình qua từng bộ trang phục, những artwork mà Teelab hướng tới sẽ mang hơi hướng năng động, trẻ trung nhưng cũng sẽ có những chi tiết phá cách và có phần độc nhất. Form dáng trong từng sản phẩm cũng thể hiện rõ tinh thần này, sự thoải mái và tính ứng dụng cao sẽ là điều mà Teelab quan tâm nhất khi thiết kế những mẫu thời trang.”

Không chỉ đơn thuần là thời trang

“Để sáng tạo ra tương lai, cần bắt đầu bằng một ước mơ” - Teelab khao khát sáng tạo ra tương lai mới cho làng thời trang Việt với ước mơ vươn ra thế giới cùng kế hoạch bùng nổ trong năm 2021. Mong muốn đưa đến những sản phẩm với thiết kế đẹp, đầy chất riêng cùng chất lượng tốt và trải nghiệm tuyệt vời khi mua hàng, Teelab luôn lấy khách hàng và đội ngũ nhân sự làm trung tâm cũng như động lực để phát triển và hoàn thiện.

Với Teelab, mọi thứ không đơn thuần chỉ là một thương hiệu thời trang, mà đằng sau đó còn là những thông điệp muốn gửi gắm tới thế hệ trẻ, những tư duy tích cực và những câu chuyện đầy tính đời thường nhưng sâu sắc. Bằng thời trang, Teelab muốn được góp phần nào đó để thế hệ trẻ nói lên tiếng nói của mình, nói lên những vấn đề của thời đại. Bởi thời trang đã không còn là chuyện của áo với quần, đó là sự thưởng thức và là cả nghệ thuật.

