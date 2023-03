Tê tê quý hiếm nặng 1,7kg bò vào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm

(VTC News) -

Ngày 27/3, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP Hội An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị kiểm lâm và công an trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) thả về rừng một con tê tê ngay sau khi tiếp nhận từ người dân địa phương.

Tê tê nặng 1,7kg được thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: T.H)

Khoảng 13h30 cùng ngày, chị Trần Thị Hiền (trú thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) phát hiện một con tê tê bò vào nhà mình. Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm và bị nghiêm cấm khai thác, mua bán, chị Hiền quyết định bàn giao con tê tê này cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các lực lượng chức năng đã làm thủ tục theo quy định và thả con tê tê nặng 1,7kg này về môi trường tự nhiên để sinh sống.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Được biết, năm 2021, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cũng thả về rừng một con tê tê ngay sau khi tiếp nhận từ người dân địa phương.

Con tê tê nặng khoảng 1,3kg, dài 70cm được bà Nguyễn Thị Hải (thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) phát hiện bị mắc vào lưới hàng rào sau nhà trong sáng 21/11 và chủ động trình báo cơ quan chức năng.

THANH BA