Taylor Swift lập kỷ lục, Miley Cyrus lần đầu thắng lớn ở Grammy 2024

(VTC News) -

Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 đã diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com ở thành phố Los Angeles (Mỹ) vào sáng 5/2 (giờ Việt Nam).

Grammy năm nay đánh dấu sự cạnh tranh của các giọng ca nữ. Nữ ca sĩ SZA dẫn đầu với 9 đề cử cho album SOS (2022). Theo sau đó là Phoebe Bridges và Victoria Monét với 7 hạng mục. Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, boygenius nhận 6 đề cử.

Trong đêm trao giải, Miley Cyrus thắng lớn khi giành 2 giải Grammy là Ghi âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất với bản hit đình đám Flowers. Đây là những giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của Miley Cyrus sau 8 lần được đề cử.

Miley Cyrus thắng lớn 2 giải Grammy ở hạng mục Ghi âm của năm và Màn trình diễn solo pop xuất sắc nhất.

Ca khúc nói về niềm vui của một cô gái khi trở về cuộc sống độc thân. Nhiều người hâm mộ suy đoán, ca khúc là lời nhắn gửi của cô gửi đến người yêu cũ Liam Hemsworth. Flowers của Miley Cyrus nhanh chóng trở thành bản hit sau khi ra mắt. Ca khúc đã chiếm 1,16 tỷ lượt nghe chỉ sau 2 tháng kể từ khi phát hành và được khán giả trên toàn thế giới sử dụng nhiều nhất trong năm 2023.

Trong đêm trao giải, Taylor Swift đã lập kỷ lục khi giành giải Album của năm. Với chiến thắng này, cô trở thành nghệ sĩ thắng nhiều Album của năm nhất. Celine Dion xuất hiện sau thời gian ở ẩn chữa bệnh để trao giải thưởng quan trọng này. Trước đó, Taylor Swift cũng chiến thắng ở hạng mục Album nhạc pop hay nhất với Midnight.

Midnight là album phòng thu thứ 10 của nữ ca sĩ, phát hành vào tháng 10/2023. Album sở hữu nhiều lượt nghe nhất trên Spotify toàn cầu trong ngày đầu (185 triệu lượt) và đứng thứ ba trong tuần đầu phát hành (549 triệu lượt). Album chiếm lĩnh tất cả vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100, và đạt doanh số khủng với hơn1,6 triệu bản tại Mỹ và hơn 3 triệu bản tại thị trường quốc tế.

Taylor Swift nhận thêm 2 kèn vàng trong sự nghiệp.

Khi được xướng tên, Taylor Swift không khỏi xúc động, cô cảm ơn Viện hàn lâm, người hâm mộ. Nữ ca sĩ cũng bất ngờ thông báo phát hành album mới vào ngày 19/4 mang tên The Tortured Poets Department.

"Đây là giải Grammy thứ 13 của tôi, là con số may mắn của tôi. Tôi biết cách Viện hàn lâm trao giải phản ánh niềm đam mê của người hâm mộ. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các fan bằng cách kể cho các bạn một bí mật mà tôi đã giấu các bạn trong hai năm qua.

Một album hoàn toàn mới của tôi sẽ ra mắt vào ngày 19/4. Nó có tên là The Tortured Poets Department. Tôi sẽ đăng ảnh bìa album ngay lập tức. Tôi yêu các bạn".

Jay Z nhận giải Ảnh hưởng toàn cầu. Trong bài phát biểu, anh bày tỏ sự bất bình cho bà xã Beyonce chưa nhận giải Album của năm. “Cô ấy có nhiều giải Grammy hơn tất cả mọi người và chưa bao giờ đoạt giải Album của năm. Điều này có quá vô lý không? Các bạn nghĩ xem”, nam rapper bức xúc.

Billie Ellish thắng hạng mục "Ca khúc của năm".

Ở hạng mục Ca khúc của năm, Billie Ellish giành chiến thắng với ca khúc What was I made for? - nhạc phim Barbie. Ca khúc do Billie Eilish và anh trai cùng sáng tác, nói về những suy tư về mục đích sống. Kết quả này được nhận xét là bất ngờ khi cô vượt qua Taylor Swift, Miley Cyrus, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey.

Ở hạng mục Ca khúc R&B xuất sắc nhất được trao cho Snooze của nữ ca sĩ SZA. Bản hit đình đám của ngôi sao dòng nhạc R&B từng đứng quán quân bảng xếp hạng Billboard liên tiếp 12 tuần. Giải Ca khúc R&B hay nhất đánh dấu chiến thắng thứ ba của SZA.

Trước đó, nghệ sĩ mang về giải Album R&B đương đại xuất sắc cho SOS và Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc cho Ghost in the Machine, hát cùng Phoebe Bridgers.

Kết quả giải thưởng Grammy lần thứ 66 Album của năm: Midnight - Taylor Swift Bài hát của năm: What Was I Made For? - Billie Eilish Ghi âm của năm: Flowers - Miley Cyrus Ảnh hưởng toàn cầu: Jay Z Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm: Victoria Monét Trình diễn nhóm hoặc bộ đôi nhạc pop xuất sắc: SZA ft.Phoebe Bridgers (Ghost in the Machine) Album pop hay nhất: Midnight - Taylor Swift Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất: Miley Cyrus (Flowers) Album Rap hay nhất: Michael (Killer Mike) Trình diễn Rap xuất sắc nhất: Scientists & Engineers (Killer Mike ft. André 3000) Album nhạc Alternative hay nhất: The Record (Boygenius) Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất: ICU (Coco Jones) Ca khúc R&B hay nhất: Snooze (SZA) Album R&B hay nhất: Jaguar II (Victoria Monét) Trình diễn solo nhạc đồng quê xuất sắc nhất: White Horse (Chris Stapleton) Album nhạc đồng quê hay nhất: Bell Bottom Country (Lainey Wilson) Album nhạc Urbana hay nhất: Mañana Será Bonito (Karol G) Album Rock hay nhất: This Is Why (Paramore) Trình diễn Rock xuất sắc nhất: Not Strong Enough (Boygenius)