Tập đoàn Nam Cường đẩy mạnh phân phối sản phẩm BĐS tại dự án KĐT Dương Nội

Sau quá trình trao đổi và làm việc, nhiều đơn vị phân phối, doanh nghiệp bất động sản uy tín hàng đầu như: Vietstarland, MD Land, Queenland, Tân Thời Đại, Liên Minh Hà Nội, Đông Tây Land, Tân Kiến, An Phát, Trường Phúc… đã chính thức được lựa chọn ký kết hợp tác cùng Tập đoàn Nam Cường để phân phối dự án KĐT Dương Nội. Với các sản phẩm chất lượng và nổi bật, việc hợp tác cùng những đơn vị phân phối lớn lần này hứa hẹn thúc đẩy thị trường bất động sản phía Tây Thủ đô tăng nhiệt.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra vào ngày 14/11/2020

Vị thế tiên phong – Phát triển vững bền

Với 36 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Nam Cường luôn khẳng định vị thế của một Nhà Đầu tư và Phát triển tận tâm, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực Quy hoạch đô thị, Đầu tư phát triển bất động sản và Du lịch nghỉ dưỡng.

Khu đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Đến nay, Tập đoàn Nam Cường đã và đang triển khai nhiều dự án lớn tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Quốc – Kiên Giang… Ghi dấu thành công trong cả ba lĩnh vực Quy hoạch đô thị, Đầu tư phát triển bất động sản và Du lịch nghỉ dưỡng. Đặc biệt, kể tới dự án KĐT Dương Nội với các sản phẩm cao tầng và thấp tầng đa dạng cùng môi trường sống đẳng cấp có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và thiên nhiên trong lành.

Khu đô thị Dương Nội – Dự án Bất động sản sáng giá phía Tây Thủ đô

Với tổng diện tích gần 200ha, Khu đô thị Dương Nội được xây dựng dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Sinh thái - Giáo dục - Thương mại bao gồm cả phân khu cao tầng và thấp tầng. Đây là một môi trường sống lý tưởng cho cư dân hiện đại, một kênh đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Sản phẩm biệt thự cao cấp tại Khu đô thị Dương Nội

Được ví như miền đất xanh giữa lòng phố thị, Khu đô thị Dương Nội định hướng trở thành một khu đô thị tiết kiệm và cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam với những giá trị sống đẳng cấp, được phát triển theo tiêu chuẩn EDGE và đầu tư hệ sinh thái tiện ích đồng bộ đa dạng. Đặc biệt, công viên Thiên văn học rộng 12ha với trái tim là hồ Bách Hợp Thủy nằm giữa trung tâm của Khu đô thị có vai trò điều hòa không khí chung, là công trình hướng đến giá trị sinh thái, nhân văn và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu vui chơi và sinh hoạt không những cho cư dân Dương Nội mà cả người dân khu vực và thành phố.

Bên cạnh đó, với vị trí vàng tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, các sản phẩm cao tầng và thấp tầng tại Khu đô thị Dương Nội: An Vượng Villa, An Khang Villa, An Phú Shop-villa; Toà tháp căn hộ Anland tiếp giáp những tuyến đường huyết mạch hướng tâm thủ đô như Tố Hữu, Lê Văn Lương, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, các trục đường chính phía Tây Hà Nội... Từ Khu đô thị, các tuyến đường hướng tâm giúp cư dân dễ dàng di chuyển: Chỉ mất 5 phút tới Trung tâm quận Hà Đông, 10 phút tới Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, 10 phút tới Trung tâm quận Thanh Xuân, 15 Phút tới Trung tâm Quận Cầu Giấy.

Nhờ vào vị trí đắc địa, trong bán kính từ khoảng 1km, cư dân dễ dàng tiếp cận với tiện ích đa dạng như: Hệ thống trường học liên cấp Lê Quý Đôn, Trường Quốc tế Nhật Bản, trường quốc tế VIS, trường đại học Phenikaa… Cùng với đó, cư dân tại đây cũng được hưởng tiện ích y tế đầy đủ như Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bệnh viện K cơ sở 2… Đặc biệt, dự án nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, nơi mua sắm, vui chơi, giải trí tiện ích cho cư dân.

Với những ưu thế vượt trội về Vị trí – Quy hoạch – Sống xanh – Tiện ích, sản phẩm cao tầng và thấp tầng Khu đô thị Dương Nội mang nhiều tiềm năng tăng giá, trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư bất động sản cũng như người mua nhà.